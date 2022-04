annonse

annonse

Innbyggere øst i Shanghai som håpte å komme ut av hjemmene sine etter fire dager torsdag, har fått dårlige nyheter.

Kinas største by sliter med å slå ned et omikron-drevet koronautbrudd. Shanghais 26 millioner innbyggere fikk først beskjed om at den østlige delen av byen ville være nedstengt for massetesting over fire dager, etterfulgt av en lignende prosess for Shanghai vest, skriver NTB.

Ni timer før nedstengningen i øst skulle ta slutt klokka 5 fredag morgen, ble nye restriksjoner kunngjort. Det er uklart hvor mange som omfattes.

annonse

Les også: Den mislykkede energipolitikken: – Et resultat av politikere uten arbeidslivserfaring, sier partileder til Resett (+)

Søndag kveld utstedte blant annet bedriften Sinolink Securities et varsel på sin egen nettside, hvor de oppfordret sine ansatte til å skynde seg tilbake til hovedkvarteret i Pudong innen midnatt, for å «sikre kontinuitet i systemdrift og handel», skriver VG.

Mange handelsmenn i byen har imidlertid meldt seg frivillig til å campe på kontorene, skriver Bloomberg.

annonse

Handelsmenn og fondsforvaltere ble tilbudt mellom 500 og 2000 kinesiske yuan, tilsvarende mellom 690 og 2765 norske kroner, per natt for å slå leir på kontoret, Ifølge CNN Business.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474