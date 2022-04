annonse

Kvinnelige ukrainske flyktninger i Kvinesdal må beskyttes mot innpåslitne menn som kommer langveisfra.

Dette skriver Fædrelandsvennen.

– Det kommer mannfolk helt fra Østlandet som vil ha kontakt med damene her. De ønsker rett og slett å utnytte sårbare, traumatiserte mennesker. Det er skremmende, sier mottaksleder Liv Ellen Omdal.

Cirka 90 ukrainske flyktninger har blitt innlosjert i Kvinesdal bare i løpet av de siste dagene. Av disse er det rundt 60 kvinner, og mange barn. Mottaket og lokalsamfunnet rundt ønsker å verne om de sårbare individene, og politiet skal nå patruljere på kvelds- og nattestid.

Liv Ellen Omdal er svært lettet og glad for at politiet tar dette på alvor.

– Jeg registrerer alle uønskede personer – og jeg anmelder dem, forteller hun.

– Det sitter folk med uredelige hensikter der ute. De følger med i media og noterer navn på kvinnene. Så oppsøker de dem her, eller tar kontakt på andre måter. En av kvinnene her var skikkelig redd etter en episode denne uken. Det er forferdelig at folk kan opptre så skremmende, dette er traumatiserte mennesker som har sett og opplevd forferdelige ting. Mange av dem har sine menn i krigen, og sitter i alarmberedskap for å motta dødsbudskap fra hjemlandet. Nå fokuserer vi på trygghet og ro, sier Omdal.

Ny situasjon

Utlendingsdirektoratet er klar over at flyktningmottak nå opplever uønsket oppmerksomhet, og vedgår at situasjonen ser annerledes ut ved denne flyktningstrømmen, fordi det nå faktisk dreier seg som kvinner og barn i all hovedsak.

– Utrolig trist

Ordfører Per Sverre Kvinlaug synes det er trist at ukrainske flyktninger opplever ubehageligheter i hans kommune.

– Dette er utrolig trist, og totalt uakseptabelt. Jeg er glad for at politiet er koblet inn og at de følger opp. Bygda slår ring om flyktningene, og vi står sammen mot dette, sier Kvinlaug til Fædrelandsvennen.

Bare etter noen dager på mottaket, har ledelsen ved mottaket og politiet nå satt i verk strenge tiltak for å skjerme flyktningene mot uønsket oppmerksomhet.

