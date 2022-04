annonse

I regjeringsplattformen er det stipulert at Ullevål sykehus skal legges ned som planlagt, og at man isteden skal bygge opp andre sykehus i hovedstadsregionen.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen har lagt til grunn at de skal sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus.

– Det er nå avgjørende at Oslo universitetssykehus og Helse sør-øst sikres forutsigbarhet for å realisere planene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet på Gaustad, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding .

Nedleggelsen av Ullevål er omstridt. Et stort flertall i Oslo kommunes bystyre har tidligere uttrykt motstand mot å legge ned Ullevål sykehus, og motstanden er stor i befolkningen.

– Det er ikke til å tro at en regjering som hevder at de er opptatt av lokaldemokrati, velger å fullstendig ignorere lokaldemokratiet i sykehussaken. Det vitner om total mangel på respekt for bystyret i Oslo, men også for egne partikollegaer i Oslo Arbeiderparti og Senterpartiet. Dette er en skandale, skriver Hallstein Bjercke (V) i Oslo bystyre i en e-post til NTB fredag ettermiddag.

Også partiet Rødt reagerer.

– Jeg trodde dette var 1. aprilspøk. Sp tråkker på det kommunale selvstyret, og Ap lytter ikke til fagforeningene. Alle andre enn sykehusdirektører og regjeringsmedlemmer ser at å gi fra seg en tomt med verdifulle bygg og store utbyggingsmuligheter for å bygge ut på en liten tomt med begrensninger på alle kanter er en dårlig idé. Fagmiljøene på sykehuset står samlet imot, sier stortingsrepresentant Seher Aydar til NTB.

Rødt-politikeren viser til at bystyret i Oslo er imot nedleggelsen av Ullevål fordi de mener planene som foreligger, ikke vil gi Oslo et sykehustilbud med god nok kapasitet for framtiden. Plan- og bygningsetaten i Oslo mener området som foreslås for ny bebyggelse, er for lite.