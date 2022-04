annonse

Tre migranter fra henholdsvis Iran, Afghanistan og Syria hevder norske myndigheter behandler ukrainere bedre enn dem.

De er enige om at Norge må hjelpe ukrainere, men de skulle ønske at de selv fikk like god behandling. En sier hun fikk avslag på søknaden sin – et vedtak hun har klaget på flere ganger. Nå venter hun på siste vurdering i retten. Kvinnen har bodd elleve år og fem måneder på ulike asylmottak.

– Jeg har ikke rett til å gå på skole eller jobbe, har ikke fastlege og får så lav støtte at det ikke er nok til å leve av, sier hun til Bistandsaktuelt, og legger til:

– Det er riktig og viktig at ukrainske flyktninger blir tatt imot på en god måte både av folket og myndighetene, men jeg opplever at vi andre blir diskriminert i forhold til dem. Er det fordi ukrainere har blondt hår og blå øyne, og er like deres eget folk?

Kvinnen sier hun søkte asyl her fordi Norge er opptatt av likestilling, rettferdighet og menneskerettigheter. Men nå lurer hun på hvor det ble av verdien «likhet», og mener at alle asylsøkere er mennesker og må behandles likt uavhengig av hvor de kommer fra.

En mann fra Afghanistan fikk også han avslag, men etter flere år med klager og venting, fikk han innvilget opphold. Han mener også at ukrainere får bedre behandling. Han er spesielt kritisk til den lange tiden de brukte på asylsaken hans.

En mann fra Syria går på grunnskoleopplæring for voksne og drømmer om å bli politi. Han sier at ukrainere som kommer til Norge får lov til å begynne på skole og at de ikke blir omtalt som flyktninger, men som «en av oss».

– Det er tydelig at mennesker blir diskriminert på bakgrunn av blant annet hudfarge, nasjonalitet og religion. Myndighetene foretrekker ukrainere foran andre. Det gjør at jeg bekymrer meg for fremtiden.

Flyktninger hjelpes best i deres nærområder

Resett spør Erlend Wiborg om det er utseende som er årsaken til Frps engasjement overfor flyktninger fra krigsherjede Ukraina, eller om kan det være andre årsaker?

– Nei, dette skyldes enkelt og greit at flyktninger hjelpes best i deres nærområder. Ukraina er i våre nærområder og da bør Norge også stille opp, svarer han.

Wiborg er FrPs innvandringspolitiske talsperson, og sier at de er også for å hjelpe til for flyktninger fra Syria og Afghanistan, men da primært i deres nærområder.

– Jeg må også si at jeg synes det er litt kvalmende at enkelte nå kritiserer Norge for å stå opp og hjelpe ukrainere på flukt. Vesten er de som desidert stiller opp mest, hvor mange flyktninger har Kina, Saudi Arabia og så videre tatt imot?

