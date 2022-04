annonse

Det var en 20 år gammel fisker som for en uke siden sto frem i NRK og fortalte at han parkerte bilen sin på tvers over en stripe og tok opp to plasser.

Han gjorde det bevisst, for ikke å få bulk i den store BMW-en sin

– Folk i området er veldig uforsiktige. De lar ungene smelle opp dørene, sukket Lars-Petter Rye Aarseth som bor på Senja.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Det ble mye greier. Det er mange som er enige og så er det mange som ikke er enige også og mener at jeg er en egoist, sier Aarseth (20) til statskanalen.

Kan bli flere centimeter bredere

Bilparken har endret seg de siste årene og blilenehar gjerne blitt både 10 og 20 centimeter bredere. Nå kan NRK rapportere at Vegvesenet vurderre om parkeringsplassene bør utvides i takt med bilparken.

– Vi ser at det er en økende bredde på de nye bilene som blir solgt i dag og ønsker derfor å gjøre en ny vurdering av kravene, sier seniorarkitekt Hege Herheim i Statens vegvesen.

Det har gått fem år sidan Vegvesenet så på saka sist og konkluderte med at bredden burde være 2,5 meter. Siden den tid har den norske bilparken svulma.

Planen til Statens vegvesen er å være ferdig med nye krav til parkeringsplasser allerede i løpet av året.

