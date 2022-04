annonse

Etter den bedrøvelige krigsinnsatsen så langt i Ukraina må Putin raskt innkassere en militær seier i Donbas for å redde Russlands rykte som en stormakt i den post-sovjetiske sfære.

Russlands offensiv i nord- og nordøst-Ukraina har ikke gått som planlagt, uansett hva Kreml sier offentlig. Russland har ikke trappet ned angrepene rundt hovedstaden Kyiv og storbyen Kharkiv fordi Putin ønsker å rekke ut en «forsonende hånd» til Zelenskyj mens fredsforhandlinger pågår. Oversatt fra «kremlsk» betyr manøveren at den russiske hæren har fått svi, og flykter nå med halen mellom beina for å redde sitt eget skinn fra uholdbare tap og et sikkert militært nederlag. Påstanden om at «reposisjoneringen» av styrkene i nord og nordøst var en del av planen for å fokusere på Donbas-fronten i øst handler mer om å selge retretten som en taktisk seier til et russisk hjemmepublikum, enn å overbevise verden om at dette faktisk er tilfelle.

I møtet med uventet hard motstand har Putins bataljoner falt som fluer i den ukrainske kjøtt- og metallkverna, det har vært spesielt katastrofalt i områdene vest for Kyiv. I en militærkampanje som har vært preget av dårlig logistikk, lav moral og mangel på luftherredømme, har de russiske styrkene lidd store nederlag. Så langt rapporteres det om tap av militært tjenestepersonell på mellom 7.000 og 15.000 individer, samt minst 2300 forskjellige typer militært kamputstyr – inkludert 388 stridsvogner, 17 fly og 38 helikoptre.

En overraskende godt disiplinert ukrainsk hær har kjempet taprere og hardere enn noen kunne ha forestilt seg. Ryggraden til de ukrainske styrkene – soldater bevæpnet med automatvåpen samt diverse typer skulderavfyrte luftvernmissiler og panservernmissiler – har gjort underverker på slagmarken. Kombinert med luftstøtte fra en relativt begrenset droneflåte, har de ikke bare holdt stillingene sine over lang tid i møtet med russisk militærmakt, men også faktisk begynt å gå til motangrep på flere fronter over de siste dagene. Gjennom flere vellykkede offensiver, fortsetter Ukraina gjenvinne større territorier rundt viktige byer som Kyiv i nord, Kharkiv i nordøst og Mykolaiv i sør.

Etter snart seks uker med krig, er det ukrainske luftforsvaret fortsatt intakt, med jagerfly og militærhelikoptre som – utrolig nok – er operative. Det gjennomførte lørdag morgen kanskje sitt mest spektakulære angrep siden krigen begynte, da to lavtflygende helikoptre fløy godt inn i russisk territorium og avfyrte to missiler som ødela et oljedepot i byen Belgorod, ved grensen mot provinsen Kharkiv i nordøst-Ukraina.

Kronikken fortsetter etter videoen

Lederskap

Det er mye som har gått galt for Kreml. Spesielt var pre-invasjons etterretningen om viljen innad i den ukrainske befolkningen til å kjempe mot en potensiell russisk invasjon – spesielt russiske-talende ukrainere – totalt feil. Nasjonalfølelsen og stoltheten til folket fra det som en gang var kjent som Gardariket er sterk, og de har vist seg mer enn villige til å dø for friheten til sitt land. Putins soldater og militærmaskineri ble derfor ikke møtt ikke roser og brød som visse folk i Kreml skal ha trodd, men med kuler og død.

Russlands krigsinnsats har vært langt under forventet og landet har utvilsomt skuffet stort på slagmarken. Detaljene om akkurat hva som gikk galt kommer til å bli diskutert av militæreksperter i en årrekke fremover, men det snakkes nå om at landets væpnede styrker ikke har vært godt nok forberedt på hva en invasjon av et såpass stort land som Ukraina faktisk innebærer. Mangelen på en samlende militærleder som koordinerer mellom de forskjellige grenene i de russiske væpnede styrkene, har ført til at kryssdomene operasjoner – luft-, bakke- og sjøenheter – ikke har vært tilstrekkelig synkroniserte.

Amerikanerne påstår at mye av krigsoperasjonene ledes direkte fra Moskva, hvor forsvarsminister Sergei Shoigu og hærsjef Valery Gerasimov har sentrale roller. Som en arv fra tiden til Den røde armé, har de moderne russiske styrkene en topptung kommando- og beslutningsstruktur, hvor militære beslutninger ikke tas av kommandører på bakken, men av tjenestepersoner i Moskva. Denne «opp-ned»-beslutningsmekanismen skaper opplagte problemer på slagmarken, spesielt med tanke på rask tilpasningsdyktighet i møte med nye trusler.

Etter snart 23 år som Russlands hersker, har Putin oversett mange runder med personellutskiftinger i sin nærmeste maktsirkel – hvor kompetanse har måttet vike for lojalitet – som har tilsløret hans dømmekraft. Mye kan tyde på det finnes en fryktkultur blant topprådgivere i maktens ganger i Kreml, som fører til at Putin for det meste omgås med «ja-menn», som ofte pynter på sannheten for sitt eget beste. Det sies at hans seniorrådgivere ikke lenger tør å fortelle Kremls sterke mann den usminkede sannheten, i frykt for å være budbringeren som kommer med dårlig nytt til en utilgivelig og nådeløs hersker.

Det har allerede vært flere offentlige visninger av Russlands president som retter sin misnøye mot sine aller mest høytstående undersåtter. Måten Putin ydmyket sin etterretningssjef foran hele toppskiktet i det russiske etablissementet under møtet i det russiske sikkerhetsrådet – i forkant av invasjonen av Ukraina – er et godt eksempel. Da Sergei Naryshkin, direktøren for den utenlandske etterretningstjenesten (SVR), (kanskje) insinuerer at krig i Ukraina muligens ikke er den beste utveien for Russland, blir han latterliggjort av Putin en video bevisst sendt ut av Kreml.

Kronikken fortsetter etter videoen

Stormaktsinnsatser

Uavhengig av hva som blir sluttutfallet av krigen i Ukraina og årsaken til den bedrøvelige krigsinnsatsen, blir konsekvensene på dette stadiet uansett alvorlige for Russlands rykte som et globalt maktsenter. På tross av forsvarsminister Sergeij Shoguis mye omtalte av militære moderniseringsprogrammer over det siste tiåret, samt alt oppstyret rundt den såkalte Garimasov-militærdoktrinen, fører den pågående krigen i Ukraina til at Russlands image som en militær stormakt forvitrer lynraskt. Illusjonen om såkalt russisk militæroverlegenhet kan i ytterste konsekvens briste totalt, med potensielt alvorlige geopolitiske konsekvenser for Kreml.

Tilliten som regjeringene i sentralasiatiske land – Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan – hadde til russisk militærmakt tidligere, skal for eksempel allerede være rystet. I lys av krigen i Ukraina finnes det nå bekymringer for hva slags militær hjelp Russland egentlig kan tilby Sentral-Asia i tilfelle en konflikt, spesielt i konteksten til den urovekkende sikkerhetspolitiske utviklingen i nabolandet Afghanistan. På tross av russiske sikkerhetsgarantier, har Kreml også vært motvillig til å forplikte større styrker til konflikter i Sentral-Asia tidligere.

I tillegg har armenere uttrykt bekymringer for Russlands vilje og kapasitet til å opprettholde sikkerheten i Nagorno-Karabakh grunnet krigen i Ukraina. Etter Aserbajdsjans vellykkede militære blizkampanje i regionen fra slutten av september til midten av november 2020, forhandlet Russland frem en våpenhvile mellom erkefiendene Armenia og Aserbajdsjan for å få slutt på krigen. Et selvsikkert Baku kan muligens allerede ha forsøkt å teste den militære beredskapen til de russiske fredsbevarende styrkende i regionen, ettersom Russland anklagde sin gamle sovjetiske satellittstat for brudd på denne avtalen 26. mars.

Kronikken fortsetter etter bildet

Siste sjanse

Med sitt image som stormakt på spill, går krigen inn i en avgjørende fase for Russland. Etter et taktisk nederlag i nord og nordøst, satser Putin nå alt på å omgjøre den militære stillstanden som har funnet sted på østfronten siden 2014. Krigståken er fortsatt tung, men med det endelige fallet til Mariupol sannsynligvis nærliggende, kan Russland potensielt snart fri opp styrker i sør. Russland tok også lørdag full kontroll over byen Izyum nordøst for den omstridte provinsen Donetsk. Russiske styrker avanserer nå mot byene Svoviansk og Kramatosk inne i provinsen, og truer potensielt bakenden til ukrainske stillinger ved Donbas-fronten.

Faller disse byene, vil den åtte år gamle ukrainske krigsforskansningen være omringet og sårbar. Putin kan derfor fortsatt innkassere en delvis seier hvis Russland kommer seirende ut av det kommende slaget om Donbas. Men i takt med at russerne trekker seg ut i nord og nordøst, frigjør det også ressurser for ukrainerne, som vil forsøke å forsterke sine stillinger på østfronten i tide. Alt virker derfor duket for at den kommende tiden vil være avgjørende for skjebnen til Donbas og det endelige utfallet av de pågående fredsforhandlingene mellom Kyiv og Moskva.

Innsatsene er uansett enorme for Russland som stormakt og definerende for Putins ettermæle som hersker. Før invasjonen ble det ofte sagt at Russland hadde «verdens nest sterkeste hær», etter USA men foran Kina (omstridt), og nød stor respekt for sine militære kapasiteter verden rundt. Men i takt med at de russiske styrkene lider sviende militære nederlag på bakken, begynner denne oppfatningen å briste, så Putin har ingen tid å miste.

Om ikke Russland snart klarer å gi et skikkelig hardt slag på slagmarken mot Ukraina, og innkassere en ordentlig strategisk seier i krigen mot sin «slaviske lillebror» i nær fremtid, sitter Putin med et stort problem. Ikke bare vil Russlands rykte som en seriøs militærmakt i den globale stormaktsligaen være truet, men tegn på svakhet i sentralregjeringen i Moskva kan bety alle slags innenrikspolitiske utfordringer. Sosial stabilitet og nasjonalt samhold innad i territoriet til den enorme multietniske russiske staten for å nevne noen.

Hvis krigen fortsetter å hale ut og tære på Russlands ressurser, vil Kremls fiender – interne og eksterne – se etter muligheter for å utnytte en enhver oppfattet svakhet. Jo lenger de store tapstallene fortsetter for Putin, jo lengre vil han presses inn i hjørnet, som kan føre til at han tar større risikoer. Ingen, bortsett fra kanskje Putin selv, vet hvor langt han er villig til å gå for å få viljen sin, ikke bare i Ukraina, men også i resten av verden.

