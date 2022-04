annonse

Nylig kunne vi lese i flere av landets aviser at Erna Solberg mente atomkraft i Norge ville være en fallitterklæring, samt at ingen ville ha en slik type energiproduksjon i sin bakgård.

Da må man spørre seg om høyrelederen er oppdatert – både innen dagens teknologi på feltet, samt vårt langstrakte lands tilgjengelige arealer.

Energiprisene vi har sett siste tiden, er i hovedsak et resultat av feilslått energipolitikk. Store land i Europa, som Tyskland, faser ut stabile regulerbare måter å produsere strøm på, som atomkraft, til fordel for ustabile løsninger som vind og sol. Energibehovene – dersom man forutsetter fortsatt elektrifisering av samfunnet, samtidig som man fjerner stabile metoder som atomkraft og kullkraft, lar seg ikke realistisk dekke via ustabile løsninger som vindturbiner og solceller.

Samtidig vet vi at motstanden mot vindturbiner er stor. Norge har for øvrig alle forutsetninger for å ta en posisjon i utviklingen av atomkraft. Dette vil også styrke fag og forskningsmiljøene i landet.

Atomkraft er en stabil, regulerbar og sikker energikilde som ikke forurenser. Dagens teknologi innen reaktorer gjør også at den kan være langt mindre arealkrevende. Skal vi fortsette å øke elektrisitetsforbruket og samtidig unngå storstilt utbygging av vindturbiner i norsk natur, er atomkraft det eneste realistiske alternativet.

Ser man nærmere på en del av teknologien det jobbes med i dag, er det knapt risk verdt å nevne. Det beste konseptet under utvikling flere steder i verden, er saltsmeltereaktorer med Thorium. Norge har greie forekomster av Thorium. En vinn vinn situasjon ville være og satse på den typen teknologi, som i tillegg til å dekke egne fremtidige kraftbehov, også kan gjøre et avfallsprodukt ved eksisterende gruvedrift til en ettertraktet vare. Slik strømproduksjon kan også foregå med et minimum av radioaktive avfallsstoffer, som i tilfellet Thorium, også stabiliseres på relativt kort tid sammenlignet med avfall fra tradisjonelt brensel.

Blant fordelene kan også nevnes at reaktorer som dette ikke kjøles med vann. Faren for løpsk oppheting og dannelse av eksplosivt hydrogen, er dermed borte.

Uavhengig av det grønne skiftet er dette en utvikling som uansett kommer.

Norge kan velge å sitte på sidelinjen til vi må importere kunnskapen og teknologien fra andre, eller vi kan ta en aktiv rolle i utviklingen, og eksportere kunnskapen, teknologien og brennstoffet.

Når Høyreleder Erna Solberg sier at satsing på atomkraft her i landet vil være en fallitterklæring, tar hun enkelt og greit feil.

Det vil aldri være feil å satse på forskning og utvide fagmiljøene i Norge.

Det vil heller aldri være feil å satse på de mest effektive, minst naturdestruktive, utslippsfrie og regulerbare metodene for strømproduksjon.

Høyrelederen mener også at ingen vil ha en moderne reaktor i sitt nabolag. Her tenker jeg det definitivt kan være et tema for debatt, om flere ønsker massive vindparker i sine nabolag, heller enn moderne, effektive, skalerbare langt mindre arealkrevende reaktorer med trygg teknologi.

Siden dette innlegget ble skrevet har Høyres landsmøte lørdag 2. april vedtatt å utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft, mot blant annet Erna Solbergs råd.

