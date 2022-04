annonse

– Foreldrenes tro eller kultur skal ikke føre til unødvendige inngrep på barn.

Sarah Gaulin, daglig leder i organisasjonen Likestilling Integrering Mangfold (LIM), omtaler i et debattinnlegg i Nettavisen NRKs nye reality-program Familien Adampour, som angivelig skal ligne en norsk versjon av The Kardashians.

– I episode fem snakkes det om omskjæring av sønnen til Fiona, og dette skal visst være familieunderholdning. Noa, som bare er et barn, skal omskjæres. Og det blir til tema i underholdningsprogrammet, skildrer Gaulin.

Hun peker på at familien i programmet peker på at man også i jødedommen omskjærer guttebarn, for å rettferdiggjøre handlingen.

– Uansett hvilken tro eller kultur det dreier seg om, burde ikke friske barn bli utsatt for omskjæring. Dette er et unødvendig inngrep som faktisk kan skade barnet for resten av livet, eller resultere i komplikasjoner som fører til dødsfall, slår Gaulin fast.

«God sex»

LIM-lederen peker også på at noen, også i NRK-serien, forsvarer omskjæring med å hevde at «omskårne gutter har bedre sexliv».

– Jeg trodde aldri vi skulle snakke om et unødvendig kirurgisk inngrep i barns underliv fordi det skal fremme «god sex». Så feil kan man ta.

Krever aldersgrense

Gaulin ønsker en ny samtykkelov. I dag er det samtykkelov for rituell omskjæring av barn, men inngrepene blir gjennomført i en så ung alder at barnet ikke har mulighet til å gi sitt samtykke. Derfor mener LIM-lederen at vi trenger en samtykkelov som har en aldersgrense.

– Foreldrenes tro eller kultur skal ikke føre til unødvendige inngrep på barn. I dag kan barn melde seg inn eller ut av en tro- eller livssynsorganisasjon ved fylte 15 år. Kanskje det er på tide med en 15-årsgrense for rituell omskjæring?

