En dommer i New York har avvist Ghislaine Maxwells krav om en ny rettssak.

Den britiske 60-åringen ba tidligere i år om en ny rettssak. Årsaken var at et av jurymedlemmene i saken mot henne unnlot å oppgi at han som barn ble utsatt for seksuelle overgrep.

Dommer Alison Nathan, utstedte kjennelsen nesten en måned etter at jurymedlemmet vitnet i retten om at han gjorde en «utilsiktet» feil da han i spørreskjemaet indikerte at han ikke var offer for seksuelt misbruk. Under ed sa han at han hadde blitt seksuelt misbrukt som barn, men han hevdet at hans fortid ikke formet hans synspunkter eller påvirket hans tilnærming som jurymedlem i rettssaken, skriver CNN.

I forrige måned avhørte dommer Nathan jurymedlemmet, som sa at han var distrahert og ufokusert da han fylte ut spørreskjemaet. Dommeren sa at hun syntes jurymedlemmet var lydhør og direkte, og at han bekreftet at hans personlige historie ikke ville påvirke hans evne til å tjene som en upartisk og rettferdig jurymedlem «på noen måte.»

Advokatene til Maxwell hevdet at det betydde at rettssaken «ikke var rettferdig og upartisk».

Dommer Alison Nathan nektet derimot å beordre en ny rettssak.

Fredagens rettsavgjørelse baner etter alt å dømme vei for straffeutmåling den 28. juni for Maxwell, skriver The New York Times.

Jeffrey Epstein, som lenge var Maxwells partner, tok sitt eget liv i fengsel mens han ventet på sin rettssak, ifølge NTB.

Finansmannen Jeffrey Epstein ble arrestert i juli 2019 etter anklager om sexhandel og for å drive sexhandel. Han ble nektet kausjon i forkant av rettssaken.

Hvem var Epstein?

Epstein startet sin karriere i New York City som mattelærer ved Dalton School, men på 1970-tallet begynte han å jobbe i investeringsbanken Bear Stearns før han stiftet sitt eget firma, J. Epstein and Co, i 1982. Ifølge Vox markedsførte han spesielt sine tjenester til «de med eiendeler verdt mer enn 1 milliard dollar», og drev selskapet sitt ut av de amerikanske jomfruøyene av skattemessige årsaker.

Mens Epstein så ut til å være velstående, er kilden til pengene hans uklar. Han har blitt kalt en milliardær, men Forbes bestrider påstanden og sier at han var mer sannsynlig «verdt en brøkdel av det».

Epstein signerte et testamente to dager før sin død, noe som indikerer at han var verdt $ 577 672 654 da han døde, ifølge The Guardian.

Hele omfanget av hans formue, som blant annet inkluderer eiendommer og 18.551.700 dollar i «biler og båter», er ikke klart. Hans «kunst, antikviteter, samleobjekter, verdisaker», hadde ikke blitt vurdert da testamentet ble signert.

