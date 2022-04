annonse

Håkon Lutdal kaller forbundet en etterlevning og skriver at vi bare har prestisjen å kjempe for. Galere kan det ikke bli. Lutdal lever tydeligvis i en språkpolitisk fortid.

Håkon Lutdal har rett i at moderne riksmål er nær identisk med moderat bokmål, det språket de fleste av oss skriver og som mange kaller vanlig bokmål. Han glemmer imidlertid at bokmålsnormeringen er meget bred og at radikalt bokmål ligger langt fra riksmålsnormeringen. Derfor kan ikke Riksmålsforbundet være et forbund for bokmål generelt, slik Lutdal vil. Vi kan heller ikke være et forbund som vil motarbeide nynorsk, slik Lutdal vil, siden vi anser nynorsk som et likeverdig skriftspråk.

Håkon Lutdal skriver at han er medlem av Riksmålsforbundet. Det er det stadig flere som er. Kanskje fordi de følger bedre med på hva forbundet gjør i vår språklige hverdag i 2022 og vet i motsetning til Lutdal at det finnes viktigere ting enn å gnukke på enkeltord. Lutdal har tydeligvis ikke oppdaget den åpenbare utfordringen norsk språk står overfor: presset fra engelsk. På flere samfunnsområder fortrenger engelsk norsk språk, f.eks. innen høyere utdanning og forskning.

Derfor engasjerte vi oss sammen med 15 andre språk- og litteraturorganisasjoner i oppropet Visjon om et løseløft. Barn og unge, særlig gutter, leser mindre. Dette er det viktig for norsk språk å gjøre noe med, uansett hvilken variant av norsk vi skriver.

Norsk språk er ein truga art var navnet på en holdningskampanje for norsk i akademia, hvor presset fra engelsk er stort. Et samlet språk-Norge og flere av litteraturorganisasjonene stod bak kampanjen. Den ser ut til å gi resultater, ikke minst har forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe engasjert seg for norsk fagspråk.

Men Lutdal nevner ingen av disse aktivitetene. Heller ikke at Riksmålsforbundet f.eks. arbeider for bedre norskopplæring for fremmedspråklige og yter gratis språkveiledning for skoleelever. Hver gang det er anledning til det, skriver vi artikler i pressen for å løfte frem viktigheten av å slå ring om språket vårt, for å skape engasjement og språkglede.

Lutdal avlegger oss mange visitter. «En av oppgavene er åpenbart å holde seg på god fot med og snakke pent om Språkrådet og Noregs Mållag,» skriver Lutdal. Han etterlyser samrøre med Bokmålsforbundet. Bokmålsforbundet er mot nynorsk, det er ikke Riksmålsforbundet. Riksmålsforbundet er en demokratisk, bredt sammensatt medlemsorganisasjon. Forbundet favner medlemmer fra Rødt i sør til Fremskrittspartiet i nord. Vi tror på samarbeid om språket vårt, også med Noregs Mållag og Språkrådet. Så får man være uenig i de saker der man er uenig, og samle seg om den viktige hovedsaken. Isteden henger Lutdal seg opp i detaljer, slik som navnet vårt, Riksmålsforbundet. Vi har det navnet vi har. Det er et historisk navn vi har hatt siden 1907, da forbundet ble stiftet av Bjørnstjerne Bjørnson.

Ja, mange står frem i kvartalsskriftet vårt Ordet og forteller hvorfor de er medlemmer i Riksmålsforbundet. Det er bra, Norge trenger flere mennesker med slikt engasjement. Og Ordet er der for å få frem Riksmålsforbundets saker.

Riksmålsprisene er høyt verdsatt av mottagerne, uansett hva Håkon Lutdal koker opp i sitt ekkokammer. Det er hverken klokt eller riktig, som Lutdal gjør, å påstå at vinnerne av våre priser ikke vet hva riksmål er eller har noe forhold til det. Prisvinnerne er høyt bevisste mennesker som bruker språket på en fremragende måte.

«Tiden er mer enn moden for å ta et språkpolitisk oppgjør, og få slutt på alt vås og gammel romantikk,» skriver Håkon Lutdal og vil nedlegge Riksmålsforbundet. Han om det. Forbundet lever i beste velgående og fremmer viktige saker for språket vårt. Stadig flere oppdager heldigvis viktigheten av det, og stadig flere melder seg inn i Riksmålsforbundet.

