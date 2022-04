annonse

Håkon Gullvåg blir skrytt opp i skyene av kjente personligheter i Norge for sine portrettmalerier.

Det siste maleriet han har lagd nå, er av den folkekjære Høyre-politikeren, Kåre Willoch.

Den tidligere Høyre-statsråden Linda Hofstad Helleland skriver på sin Facebook-side følgende om det skrekkelige smøreriet av et maleri som Gullvåg har lagd av den tidligere statsministeren i Norge:

«Med dette portrettet av Håkon Gullvåg hengende på Høyres Hus, vil vi huske hans gode øyne og skarpe sinn i vårt daglige arbeid for et bedre Norge 💙🇳🇴»

Jeg vil vel heller si at med dette portrettet hengende i Høyres Hus, så er det først og fremst en stor fornærmelse mot en av Norges mest markante politikere i etterkrigstiden. Willoch ser ut som han er med i en slags skrekkfilm hvor han ligner på en zombie som er i ferd med å gå i total oppløsning.

Dette er ikke første gang Gullvåg har laget et såkalt portrett av kjente mennesker i Norge, for å «hedre» dem. Det er heller ikke første gang han får skryt for smøreriet sitt, av både de som blir portrettert og av de som er såkalte «kunstkjennere».

Ingen tør si sannheten.

Håkon Gullvåg kan ikke male. Det han lager er så stygt, skrekkelig, nifst og så fritt for talent som det er mulig å komme. Det er på tide at noen tar bladet fra munnen og gjør som gutten som påpekte at keiseren faktisk ikke hadde klær på seg der han spankulerte rundt i gatene.

Men akkurat som i eventyret, så tør heller ingen av eliten i Norge noe annet enn å rose de makkverkene som Gullvåg produserer.

Man later som om man liker det han maler fordi det er politisk korrekt å gjøre. Eliten vil gjerne gi et inntrykk av at de kjenner til malerkunst og være en del av det «lauget» som går igjennom livet som nikkedukker i taktfast marsj.

Det hele er bare flaut og sågar skammelig.

Det må ha føltes fryktelig for både kongen og dronningen og se seg selv malt som i en skrekkfilm fra 80-tallet. Men de kan selvsagt ikke si annet enn at portrettene var så veldig fine, og hvor talentfull Gullvåg er.

Kjente mennesker må være forsiktig med hva de sier offentlig og helst være enig med resten av saueflokken. Hva de sier i privat regi, er muligens noe annet. For ingen kan med hånden på hjertet faktisk mene at det Gullvåg produserer er fint.

Sammenlign gjerne selv det Gullvåg maler og det som Vebjørn Sand maler for eksempel. Det er ikke sammenlignbart. Det nytter ikke å komme med svada-utrykk som at Gullvåg får frem «karakteristikker», «følelser» og «farger» i sine makkverk.

Det er og blir fryktelig stygt.

Håkon Gullvåg er sikkert en kjekk kar, men male kan han ikke.

