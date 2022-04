annonse

Enhver tillit som sentralasiatiske regjeringer har hatt til russisk militærmakt har uten tvil blitt rystet etter åpenbare fiaskoer i Ukraina.

Spesialist på Sentral-Aisa, Bruce Pannier, har skrevet en kronikk i Eurasianet om hvordan landene i Sentral-Asia kan se annerledes på russisk militærmakt, i lys av de middelmådige prestasjonene under den pågående invasjonen av Ukraina.

Russland er kjent for å være garantisten for sikkerhet i Sentral-Asia. Men gitt det russiske militærets dårlige prestasjoner så langt i krigen i Ukraina, må sentralasiatiske hovedsteder nå begynne å stille seg spørsmål om hva slags sikkerhetsgarantier Moskva egentlig kan tilby.

Enten de har vært på god eller dårlig fot med Kreml, har regjeringene i Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan alltid virket sikre på at dersom deres sikkerhet var alvorlig truet, ville Russlands militære komme dem til unnsetning og hjelpe dem med å nøytralisere trusselen.

Men i lys av krigen i Ukraina må det nå være bekymringer for hva slags militær hjelp Russland egentlig kan tilby. Russiske tap har vært uventet høye, og det begynner å bli tydelig at russiske styrker ikke er på langt nær så formidable som mange, spesielt den russiske ledelsen, har trodd.

Tilliten som sentralasiatiske regjeringer hadde til russisk militærmakt har derfor uten tvil blitt rystet. På tross av russiske sikkerhetsgarantier, har Kreml også vært motvillig til å forplikte større styrker til konflikter i Sentral-Asia tidligere.

Islamistisk terror

Pannier argumenterer med at denne tilliten har vært spesielt viktig etter at Taliban gjenerobret nabolandet Afghanistan i august i fjor. Spesielt er de sentralasiatiske statene bekymret for utenlandske islamistiske militante med base i Afghanistan, hovedsakelig de som opprinnelig er fra Sentral-Asia som har som mål å styrte regjeringer i sine hjemland.

I ukene etter at Taliban tok over Kabul, var sterk offentlig støtte fra Moskva og felles militærøvelser i Sentral-Asia med russiske tropper i grensetraktene mot Afghanistan akkurat det de sentralasiatiske regjeringene ønsket, og fikk. Men nå er Moskvas fokus på Ukraina.

Utover sentralasiatiske bekymringer om snakk om «historisk russisk land» og frykt for at de potensielt kan være neste i køen, har landene andre umiddelbare bekymringer. At Russland er for distrahert i Ukraina til å tilby hjelp hvis islamistiske militante i Nord-Afghanistan bestemmer seg for å krysse grensen og iverksette angrep.

Det har skjedd før. I august 1999 dro militante fra den Islamske bevegelsen i Usbekistan (IMU) ned fra fjell i Tadsjikistan inn i Batken-området i det sørlige Kirgisistan, hvor de utførte en lavintensitetskampanje mot kirgisiske tropper som varte i nesten tre måneder. Samme måned startet den andre tsjetsjenske krigen, og Russland hadde ingen tropper til overs for å komme Kirgisistan til unnsetning.

