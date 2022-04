annonse

annonse

Bjørn Hallvard Samset er seniorforsker ved Cicero senter for klimaforskning og en av flere nordmenn som er med i FNs klimapanel.

Han sier at jordens tilstand har aldri før vært så utfordrende som nå, og vil at kirken bør bidra aktivt til «en klimatilpasset fremtid», skriver Vårt Land.

Samset var innleder under KAs klimakonferanse 2022 – et verksted for grønn omstilling i Kulturkirken Jakob i Oslo tirsdag forrige uke. Konferansen var rettet mot var ledere og tillitsvalgte i kirkelig sektor. Noen var valgte eller ansatte i kirkelige fellesråd, noen kirkeverger, noen representanter for sentrale fagforeninger og noen fra Kirkerådet.

annonse

Samset er selv sønn av to prester, men «forkynner» nå ved Cicero senter for klimaforskning.

– Det viktigste budskapet mitt til dere handler om holdningsbiten. Dere er i kontakt med så mange i det norske samfunnet, og klimaspørsmålet er vi nødt til å ta tak i. Selv kirken må tenke aktivt på en klimatilpasset fremtid. Det er helt essensielt, sa klimaforsker Samset.

Les også: Mener klimakrisen er en «forbrytelse» mot en hel generasjon: – Få hue ut av tåkeheimen, svarer partileder (+)

annonse

Han mener det er viktig med et lengre perspektiv på utfordringene, og presenterte en oversikt over menneskehetens utvikling på jorden og malte et bilde der alvoret kom tydelig frem, men uten å ville ta motet fra noen.

– Viktigheten av klima og natur må anerkjennes. Her er kirkens virksomhet helt sentral, sa han.

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

Kirken en blek utgave av en sosialdemokratisk bevegelse

– Den norske kirke kunne med fordel være enda tydeligere på det budskapet de er satt til å forvalte, sier Tomas Moltu til Resett.

Moltu er nestleder i Partiet de kristne (PDK), og sier at nå fremstår de som en blek utgave av en sosialdemokratisk bevegelse. Han er ikke bekymret for at kirken er kontroversiell, men dersom den lar seg styre av FN sitt klimapanel eller Parisavtalen, da har de valgt feil Herre. Kirken må gjerne tale for miljøvern, og tale for å ta vare på flyktninger, men å tre inn en sekulær politisk agenda blir helt feil.

– Kirken bør heller søke tilbake til røttene sine, og gjenoppdage kirkens egentlige hensikt, sier han til Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse