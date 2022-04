annonse

Vil den russiske invasjonen av Ukraina bli en vekker? Eller vil Forsvaret fortsatt bli nedprioritert av kortsiktige og uansvarlige politikere og av wokehysteriske krefter som i stadig større omfang setter kjønn, multikultur og klima fremfor forsvarsvilje og kampkraft.

Vi er ikke i et posthistorisk univers hvor Europas krigerske forhistorie er parkert og erstattet med almen fred og fordragelighet. Vi er en del av et høyst historisk Europa hvor kamp om territoriell kontroll og krig i full skala fortsatt finner sted.

Med Russlands fullskala invasjon av Ukraina, har vi fått en påminnelse om at idyllen og illusjonene ikke varer evig. Russland og Kina har ikke utviklet seg i demokratisk retning. De har utviklet seg i totalitær retning. Russland likner nå mest en tsarstyrt mafiastat. Kina har utviklet en totalitær statlig styrt rovdyrkapitalisme.

I Norge har vi nettopp oppnevnt en ny Forsvarskommisjon. Det er i grevens tid. Den kan forhåpentligvis innlede en opprydding og kanskje angi en ny og mer realistisk kurs i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Men det er grunner til å være skeptisk.

For Forsvarets forskningsinstitutt utga 15.3. ‘Forsvarsanalysen 2022’. Det er et 87 sider langt dokument som 13 forskere har arbeidet på i over et år. Pinlig ubeleilig for forskerne og for FFI, sammenfalt ferdigstillingen og publiseringen av rapporten med invasjonen i Ukraina.

Det er pinlig fordi rapporten bygger på de samme gamle sikkerhetspolitiske vrangforestillingene fra årtusenskiftet om at historien er død, at territoriell krig av noe omfang kan utelukkes og at fred i Europa kan påregnes i overskuelig fremtid. Altså, det stikk motsatte sikkerhetspolitiske scenario enn det vi nå kan bivåne på TV i sanntid 24 timer i døgnet.

En annen grunn til ikke å ha for høye forventninger, er at dagens underdimensjonerte Forsvar er et samlet Stortings ansvar. Avviklingen av mobiliseringsforsvaret er drevet frem av de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre, men har hatt bred støtte fra øvrige partier bortsett fra litt piping i ny og ne fra Senterpartiet. Dermed finnes det heller ikke noen effektiv opposisjon eller argumentasjon for å legge om kursen. Alle partier vet at eventuell kritikk også rammer dem selv.

En tredje grunn for ikke å ha for høye forventinger er wokeismen som åpenbart nå også er i ferd med å spre seg til Forsvaret. Prideflagging og stadige pridemarkeringer, nedsatte fysiske krav for å lette opptak av flere kvinner samt innføring av halalmat og ansettelse av feltimamer vitner om en ny tid med vektlegging av multikulturalisme og globalisme og et helt annet verdigrunnlag enn den patriotismen og den nasjonale forsvarsviljen som Forsvaret tradisjonelt er bygd opp rundt.

Og når Forsvarsdepartementet har råd til å ansette 8 kjønns- og mangfoldsrådgivere samtidig som Hæren mangler våpen, ammunisjon og uniformer, må en begynne å lure på hva de driver på med i et Forsvarsdepartement som skryter av å ville ‘styrke den spisse enden’.

Politisk korrekthet styrer åpenbart også sammensetningen av den nye Forsvarskommisjonen. ‘Alle skal med.’ Som for å understreke at historien fortsatt er død og at erfaringsbasert kunnskap er overflødig, ber Forsvarskommisjonen til og med om innspill fra barn og unge!?

Det er sikkert veldig politisk korrekt, men er det ikke et bedre forslag å lage en «folkekommisjon» og bemanne den med reell kompetanse og voksne mennesker, ikke med barn og unge, wokegale politikere og militærfaglige rådgivere som fortsatt er låst opp i gamle vrangforestillinger om at enhver mulig militære konfrontasjoner i vår del av verden er redusert til «mindre episoder, kriser og konflikter av begrenset omfang og varighet»?

Norge har flere av den nordlige halvkules sentrale geopolitiske «veikryss» i sin umiddelbare nærhet. Norge er derfor blant de land som fort kommer «i spill» dersom konflikten i Ukraina eskalerer, og desto fortere dersom vi ikke har egen evne til om nødvendig, tvinge andre til å avfinne seg med vårt ønske om fred og respekt for vårt territorium og vårt styresett.

Det vi kan lære av krigen i Ukraina, og som den nye Forsvarskommisjonen ikke behøver å utrede til døde, er å snarest mulig gjenoppbygge Hæren og Heimevernet og innføre almen verneplikt, gjenoppbygge den sivile beredskap og ikke minst bidra til å styrke forsvarsviljen allment i befolkningen.

Mye tyder på at vi ikke bare er tilbake til den spente situasjonen mellom stormaktene under Den kalde krigen, men at vi er tilbake til den farlige balansepolitikkens tidsalder fra før første og andre verdenskrig.

For å kunne håndtere dette kompliserte sikkerhetsbildet krever det kunnskap og erfaring, faglig integritet og klare hoder samt mot til å prioritere alt som fremmer forsvarsvilje og kampkraft selv om det skulle gå på bekostning av kvinnesak og politisk korrekte minoritetskrav.

Stats- og samfunnssikkerhet må gå foran det gallopperende wokehysteriet som i stadig større omfang preger statsapparatet og våre samfunnsinstitusjoner inklusive Forsvaret!

