Senterpartiet behandler et varsel fra et tidligere partimedlem angående forsvarsminister Odd Roger Enoksen om to hendelser drøyt 20 år tilbake i tid.

Det dreier seg om to hendelser fra henholdsvis 2000 og 2001 da Enoksen var Sp-leder, skriver NRK og TV 2.

Tidligere Sp-medlem Hilde Lengali beskriver en hendelse hvor Enoksen skal ha dyttet henne ned på en seng i et hotellrom i Bodø. Året etter skal han ha gått inn i damegarderoben på et annet hotell i Stjørdal. Der var Lengali naken, og Enoksen kommenterte utseende hennes. I dag sier Enoksen at han ikke husker den første episoden, men at han husker den andre. Han mener imidlertid at han kun kikket inn i garderoben, og at han ikke gikk inn.

– Jeg beklager innstendig at denne episoden skjedde, og jeg synes det er synd at Hilde har gått og båret på dette i så mange år, sier han til NRK.

Meldte seg ut

Lengali hadde gjennom flere år en rekke ulike verv i partiet, blant annet leder i Gildeskål Senterparti, samt nestleder i Nordland Senterparti. Hun sier at hun meldte seg ut av Sp på grunn av disse hendelsene, og at de har plaget henne i årevis.

– Det som har hjulpet meg med å si ifra, er metoo og filmen «Makta rår». Og Cissi Wallin-saken i Sverige, som også har gjort meg kjempeopprørt, sier hun til NRK.

Senere meldte hun seg inn i MDG, hvor hun blant annet var partisekretær og sentralstyremedlem, men trakk seg i 2018 på grunn av en rekke uenigheter, blant annet rundt partiets håndtering av varsler.

Behandler varselet

Sp ble først kjent med saken i 2017, men mottok det formelle varselet først for to uker siden, opplyser generalsekretær Knut Olsen i Sp overfor NTB. Det blir nå håndtert i tråd med partiets etiske retningslinjer, forteller han.

– Jeg ble orientert i 2017 om at det skal ha vært en hendelse mange år tilbake, men at vedkommende ønsket at dette ikke skulle behandles som en varslingssak, skriver Olsen i en epost til NTB.

– Det er helt avgjørende at all informasjon blir behandlet konfidensielt av oss uavhengig av hva partene i en enkeltsak mener. Hvis ikke blir terskelen for å varsle altfor høy, skriver han videre.

NTB har også forsøkt å få kommentar fra forsvarsministeren. Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet sier at Enoksen viser til uttalelse han har gitt til NRK og TV 2.

