MDG mener at legalisering kan knekke det illegale markedet, hindre omsetning av dødelige stoffer og gi en tryggere tilværelse for alle som misbruker rusmidler.

– Altfor mange liv har gått tapt i krigen mot narkotika. Det er på høy tid å legalisere og regulere salget av lettere rusmidler i Norge, og Oslo bør være først ut, skriver Hulda Holtvedt, bystyrerepresentant for MDG, medlem av Helse- og sosialutvalget, Eivind Trædal, gruppeleder for MDGs bystyregruppe i Oslo, i Dagbladet, og begrunner forslaget slik:

– Dagens illegale narkotikamarked er ukontrollert, døgnåpent og uten aldersgrenser. I tillegg til de tradisjonelle rusmidlene introduseres det stadig nye, syntetiske stoffer på markedet. Det er liten til ingen kontroll på stoffenes styrke og overdoserisiko.

De sier at statlig regulering kan hindre utilsiktede overdoser som følge av kunnskapsmangel og feilinformasjon. Misbrukere kan også få trygg veiledning heller enn å bli skjøvet ut i lovløsheten.

MDG-politikerne hevder også at narkotikamarkedet er en inntektskilde for kriminelle nettverk og at de tjener store penger, og særlig på salg av cannabis. De mener spørsmålet er ikke om det skal finnes et rusmiddelmarked i Oslo, men om vi skal la kriminelle miljøer tjene på det.

Narkotika er negativt

– Nei, sier Per Olaf Lundteigen til Resett

Senterpartipolitiker Lundteigen mener at bruk av narkotika til annet enn medisinsk bruk er negativt for land og folk!

