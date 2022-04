annonse

En generalmajor tilhørende Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU ble pågrepet da han forsøkte å flykte fra landet.

Generalen ble stoppet på en grenseovergang mellom Ukraina og Ungarn. Han viste forfalskede dokumenter, som viste at han ikke var tjenestedyktig, opplyser SBU.

Fredag ble det kjent at president Volodymyr Zelenskyj fratok to ukrainske generaler graden deres. Det er ikke kjent hvorfor, men begge blir omtalt som forrædere, skriver NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer kollaboratører.

I sin daglige videotale lørdag morgen hadde Zelenskyj en beskjed til prorussiske ledere.

– Om det skjer i morgen eller i overmorgen er underordnet. Hovedsaken er at det er uunngåelige at rettferdigheten vil bli gjenopprettet, sa han.

Zelenskyj sa at Russland har truet ansatte i bedrifter og myndigheter til å samarbeide med de utnevnte lederne i okkuperte områder. Men han sa at ethvert samarbeid med disse ledere vil få konsekvenser, ifølge BBC.

– Det vil bety problemer å samarbeide med dem eller med okkupantene direkte. Dette er den siste advarselen.

– Beskytt barna dine! Foreldre burde gjøre alt for å beskytte sønnene sine mot hæren. Risikoen for at de kan bli sendt til krigen i Ukraina er stor. Det er garantert død for mange veldig unge gutter, sa presidenten.

Stridsvogner

Tyske myndigheter har gitt grønt lys til et tsjekkisk selskap som skal selge 58 stridsvogner av typen bV-501 til Ukraina

Stridsvognene, som tidligere gikk under betegnelsen BMP-1, tilhørte opprinnelig den østtyske hæren og er utstyrt med kanoner og maskingevær, ifølge NTB.

Ektemannen til Ukrainas visestatsminister Olga Stefanisjyna skal være drept i et russisk angrep.

Det er Lesia Vasylenko, som sitter i den ukrainske nasjonalforsamlingen og er en venninne av Stefanisjyna, som på Twitter opplyser om dette.

Yesterday I cried more than in all the other 36 days of war. The husband of my colleague Olga Stefanyshyna, MP, was killed. He died a hero, trying to evacuate civilians from #Chernihiv. Unimaginable tragedy

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 1, 2022