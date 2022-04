annonse

annonse

Verken statsminister Jonas Gahr Støre eller finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk beskjed om «uønskede hendelser» før Odd Roger Enoksen ble utnevnt høsten 2021.

Men både Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og partisekretær Knut M. Olsen (Sp) kjent til Lengali-saken i nærmere fire år.

Saken i 2017 ble lagt til side fordi Enoksen ikke hadde noen aktiv rolle i Sp lenger.

annonse

Stabssjef hos Statsministerens kontor (SMK), Kristine Kallset, sier til NRK at de ble kontaktet om saken 16. mars. Støre ble orientert 31. mars, dagen etter Vedum.

– Fordi saken gjaldt forhold fra før Enoksen ble statsråd, veiledet vi om å kontakte Senterpartiet om forholdet, sier Kallset.

Varslene, som ble offentlig kjent lørdag, dreier seg om to hendelser fra henholdsvis 2000 og 2001 da Enoksen var Sp-leder, skriver NRK og TV 2. Tidligere Sp-medlem Hilde Lengali beskrev en hendelse hvor Enoksen skal ha dyttet henne ned på en seng i et hotellrom i Bodø. Året etter skal han ha gått inn i damegarderoben på et annet hotell i Stjørdal. Der var Lengali naken, og Enoksen kommenterte utseende hennes, ifølge NTBs sammendrag.

annonse

I dag sier Enoksen at han ikke husker den første episoden, men at han husker den andre. Han mener imidlertid at han kun kikket inn i garderoben, og at han ikke gikk inn.

– Jeg beklager innstendig at denne episoden skjedde, og jeg synes det er synd at Hilde har gått og båret på dette i så mange år, sier han til NRK.

Til TV 2 sier Enoksen at han ikke tok opp Langali-saken, fordi han ikke har tenkt på den før den kom opp igjen nå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474