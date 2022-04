annonse

NHO-sjef Ole Erik Almlid er bekymret for at uenighet mellom regjeringspartiene står i veien for å få fortgang i energipolitikken.

– Nå må man, istedenfor å kjekle og diskutere hva man vil, realisere det man har sagt at man skal gjøre. Og til og med komme med høyere energiambisjoner enn de har hatt til nå, sier Almlid til Dagens Næringsliv.

Utspillet kommer i respons på at Marit Arnstad (Sp) åpnet for å utsette klimamålene i lys av energikrisen, samt åpne for kvotekjøp og droppe elektrifiseringen av norsk sokkel med kraft fra land.

NHO-sjefen ber Sp slutte og vingle, og han ber regjeringen gjøre mer som NHO og LO, nemlig å inngå brede forlik.

– Krangling er ikke det som skal til, men samarbeid, samarbeid, samarbeid, sier han til DN.

Arnstad avviser på sin side kritikken. Hun mener regjeringen, og NHO, må være åpne for å se på ulike løsninger.

