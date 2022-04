annonse

Høyre bør ta en ledende rolle i en ny, norsk EU-debatt, mener et flertall på partiets landsmøte.

Flertallet overkjørte dermed redaksjonskomiteen og også partileder Erna Solberg, som har gitt uttrykk for at tiden ikke er inne for EU-debatt ennå. Men landsmøtet – med 193 mot 99 stemmer – var ikke enig.

Ine Eriksen Søreide gir uttrykk for at det er på høy tid med en ny debatt.

– De endringene som skjer i EU nå, går veldig fort. Du merker tydeligere sentrifugalkraften som gjør at de som står på utsiden, kommer lenger ut. Nettopp derfor er det viktig at vi som et klart ja-parti er med på å løfte den debatten, sier hun til NTB.

Høyre bør bruke alle anledninger framover til å få fart på EU-debatten, mener Søreide,

Flere delegater på landsmøtet ga uttrykk for at Høyre må komme mer på banen i denne saken.

– Å begynne med det når det bare er 30 prosent av det norske folk som er for, det er bortkastet energi, sier Solberg.

– Vi er for EU-medlemskap i Høyre, men spørsmålet er timingen, la hun til.

