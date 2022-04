annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson gratulerer Ukrainas Volodymyr Zelenskyj med å ha presset ut russiske styrker fra Kyiv-regionen.

I en samtale med den ukrainske presidenten anerkjente også Johnson de «enorme lidelsen som er påført sivilbefolkningen», opplyser statsministerens kontor ifølge BBC.

Ukrainske styrker har gjenerobret hele Kyiv-regionen, opplyste landets forsvarsdepartement lørdag.

The retreat of 🇷🇺 troops from Kyiv region is their only “successfully completed” military operation since the beginning of the full-scale war. 🇷🇺 paralooters are leaving Ukraine with not only blood on their hands, but also stolen cutlery in their pockets. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

– Nye Srebrenica. Den ukrainske byen Bucha var i hendene på «🇷🇺 dyr» i flere uker. Sivile ble henrettet vilkårlig, noen med hender bundet bak ryggen, kroppene deres spredt i gatene i byen, skriver Ukrainas forsvarsdepartement på Twitter.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Begge lederne ble enige om viktigheten av å «fortsetter å skrangle opp sanksjonene for å øke det økonomiske presset» på Russlands president Vladimir Putin, så lenge russiske tropper forble på ukrainsk territorium.

– Hva er målet til de russiske styrkene? De vil erobre både Donbas og Sør-Ukraina, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Hva er vårt mål? Å beskytte oss selv, vår frihet, vårt land og våre innbyggere, sa han videre.

– Jeg er takknemlig til alle som tar til gatene i de midlertidig okkuperte byene, også til alle som ikke er redde og går ut. For alle de som føler at uten denne beslutningen om å forsvare Ukraina og deres frihet, kan okkupantene få fotfeste.

Og når folk protesterer, og jo flere mennesker protesterer, jo vanskeligere er det for okkupantene å ødelegge oss, å ødelegge vår frihet. Dette er vår felles kamp! Og det blir vår felles seier, skriver Zelenskyj på sin Instagram konto:

