«Kritisk infrastruktur» ble ødelagt, men ingen ble drept i et russisk flyangrep mot havnebyen Odesa tidlig søndag morgen.

Rundt klokken 5.00 steg tre tykke søyler med sort røyk opp fra et industriområde i den strategisk viktige havnebyen ved Svartehavet.

– Vinduene på hotellrommet mitt ristet nettopp, skriver Washington Posts korrespondent Isabelle Khurshudyan på Twitter.

Loud explosions in downtown Odessa right now. My hotel room windows just shook. Not clear what that was.

First night in Odessa. No casualty reported so far. Prima notte a Odessa. Nessuna vittima, per ora #Odessa #Odesa #UkraineRussiaWar #Ukraine #bombing pic.twitter.com/ABSyhjyuu4

Ifølge CNN skal det ha vært snakk om et drivstoffdepot som nå står i brann.

En talsmann for Odesas regionale militærmyndighet ber innbyggerne om å holde seg i tilfluktsrom, melder BBC.

ITV News-journalist John Ray skriver på Twitter at målet ser ut til å være et oljedepot.

.@johnrayitv, reporting from Odesa, describes how the city was awoken by a series of extremely loud bangs.

A number of fires now appear to be burning at an oil storage depot in the city https://t.co/xC61e6RFvj pic.twitter.com/6LjbS65YW6

— ITV News (@itvnews) April 3, 2022