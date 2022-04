annonse

Valglokalene har åpnet i Ungarn, der meningsmålingene tyder på seier for statsminister Viktor Orbans nasjonalkonservative parti Fidesz.

Orban har sittet med makten siden 2010, men denne gangen utfordres han og Fidesz av ensamlet opposisjon. Utfallet kan derfor bli jevnere enn ved tidligere valg.

De seks opposisjonspartiene har lagt ideologiske stridsspørsmål til side og dannet front mot Fidesz, og det har tilsynelatende fått drahjelp av krigen i nabolandet Ukraina.

Orban har vært en av Russlands varmeste støttespillere i EU og har avvist president Volodymyr Zelenskyj ønske om våpenstøtte og sanksjoner mot Russland energisektor. Han nekter også andre land å transportere våpen til Ukraina via Ungarn.

Bred opposisjon

Opposisjonen strekker seg nå fra det høyreekstreme og kristne partiet Jobbik til liberale, grønne og sosialdemokrater. Deres statsministerkandidat er den tidligere ordføreren i byen Hodmezovasarhely, konservative og partiløse Péter Márki-Zay.

Márki-Zay lover blant annet å bekjempe korrupsjon og heve levestandarden ved å ruste opp landets skole- og helsevesen, samt styrke båndene til EU og Nato.

Orban har gått i stikk motsatt retning når det gjelder EU, som han omtaler som et undertrykkende regime og sammenligner med Sovjetunionen. Han er også sterk motstander av LGBTQ-rettigheter og innvandring, og høster stor anerkjennelse fra likesinnede langt ute på høyresiden både i Europa og USA.

Folkeavstemning

Samtidig med søndagens valg holdes det også folkeavstemning om fire spørsmål knyttet til lover som blant annet skal begrense muligheten til å gi ungarske barn undervisning om seksuell legning og muligheten til å fortelle barn om kjønnsskifteoperasjoner.

EU har kommet med kraftig kritikk mot forslagene, som minner om den omstridte loven mot homofil propaganda i Russland.

Fakta om Ungarn

* Sentraleuropeisk land med om lag 9,7 millioner innbyggere.

* Hovedstad er Budapest.

* President er János Áder, erstattes av Katalin Novák i mai

* Statsminister er Viktor Orbán, som har sittet ved makten siden 2010. Leder det høyrepopulistiske Fidesz.

* Orbán har møtt sterk kritikk i EU for sin svært konservative og Russland-vennlige politikk.

* Holder parlamentsvalg 3. april.

* Seks opposisjonspartier har samlet seg i en koalisjon for å vinne valget.

* Samme dag som valget, skal det holdes en folkeavstemning om mulighetene for å tilby barn informasjon om alternative legninger og kjønnsidentiteter.

Fakta om Viktor Orbán

* Ungarsk politiker (58). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010.

* Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

* Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

* Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

* Leder for og grunnlegger av det konservative partiet Fidesz siden 1988.

* Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe de hadde fram til 2015, dette ga partiet makt til å få gjennom en ny omstridt ny grunnlov i 2012, som motstanderne mener undergraver demokratiet.

* Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem.

* Etter valget i 2018 som Fidesz vant overlegent, protesterte titusener mot Orban og krevde en fri presse og endringer i valgloven. Bakteppet var at kritikere av regjeringen mente pressen var gjort til et talerør for regjeringen. De mente dessuten at stemmene burde telles på ny.

Fakta om Péter Márki-Zay

*Ungarsk konservativ politiker (49). Partiløs, men leder opposisjonskoalisjonen som har fått navnet «Samlet for Ungarn».

*Sterkeste motkandidat til statsminister Viktor Orban ved valget i Ungarn i 2022.

*Ordfører i byen Hódmezővásárhely siden 2018.

*Født 9. mai 1971. Gift, sju barn.

*Utdannet økonom ved Corvinus-universitetet i Budapest, elektroingeniør ved Óbuda-universitetet i Budapest, og tok en grad i historie ved universitetet i Szeged.

*Márki-Zay vant opposisjonens primærvalg i 2021.

*Han har kritisert Orbans regjering for å ha tette bånd til Russland og Kina, og han har fokusert deler av valgkampen på krigen i nabolandet Ukraina.

