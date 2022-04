annonse

annonse

Krisene har stått i kø de siste årene. Flyktningkrisen, klimakrisen, viruskrisen og strømkrisen. Nå begynner matkrisen. Som takk for strevet blir vi flådd av politikere, mener Kongsberg-mann.

Norges Bank hevet i dag styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. For et boliglån på 3 millioner kroner tilsvarer det i utgangspunktet 7500 kroner i årlige økte renteutgifter før skatt, skriver Nettavisen.

Men sentralbanken varslet samtidig sju nye renteøkninger, slik at en typisk boliglånsrente om to år kan være på 4 prosent. I tillegg må husholdningene slite med høye strømpriser, høye drivstoffutgifter og høyere matvarepriser.

annonse

– Det betyr at slik det ser ut til i dag, vil de fleste få en strammere økonomi, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Nationen skriver at vi ikke kan ta tilgangen på mat for gitt, og tar til orde for å lage kjøkkenhage med beredskapsperspektiv.

Les også: Kongsbergmannen: – Nordmenn stoler nok for mye på myndighetene

annonse

For noen år siden fikk vi tilsendt heftet «Råd om egenberedskap» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som handler om hvordan man forbereder seg og lever under en krise.

– Det var første gang jeg mottok en slik informasjon og da husker jeg at jeg tenkte. «Hva er det myndighetene vet om vår fremtid og kriser» og ikke minst «hva er det de ikke vil fortelle oss». Når de kjørte ut denne informasjonen til alle husstandene i Norge, sier Geir Lundheim til Resett.

– Disse tankene fikk jeg av de siste års utvikling i Europa og har ikke blitt mindre av det som har skjedd og frem til i dag.

2015/16 Flyktningkrisen som også medførte at personer med uredelige hensikter fulgte med i strømmen.

2017-2020 Klimaskremsler – Hvis man ikke endrer på livet så er det slutt på livet på jorda om få år

2020-2022 Koronaskremsler – Mange hundre tusen nordmenn stod i fare for å dø – Vaksiner dere!

2022 Krigen i Ukraina – Det kan bli en tredje verdenskrig med bruk av atombomber – matmangel, ha jodtabletter i beredskap!

Lundheim, også kjent som Kongsberg-mannen her på Resett, er egentlig numedøling, men har bodd på Kongsberg siden 1985. Han jobber som prosjektleder innenfor bygg og anlegg, og har fiske som hobby.

Han slår fast overfor Resett at vi i tillegg blir presset på ville strøm -og drivstoffpriser, økte renter og galopperende priser på mat og det meste av andre varer. De fleste med lån og uten penger på bok, vil garantert få forverret kjøpekraft, lønnsoppgjøret til våren ikke vil kompensere for alt som blir dyrere.

– Skremsler har stått i kø både rett før og etter vi fikk tilsendt beredskapsheftet fra DSB. Sist er skremselet at «nå risikerer man matmangel» som følge av at Ukraina forsyner store deler av Europa med matkorn.

Les også: Kongsberg-mann: Nei, Støre det er ikke viruset – men tiltakene som gjør samfunnet mer urettferdig

Heftet «Råd om egenberedskap» ble kanskje ikke helt tilfeldig utsendt, undrer Kongsberg-mannen. Om noen likevel skulle påstå at dette er en planlagt utvikling kalles det for «konspirasjonsteorier» og et negativt ladet ord om det som før ble kalt for «påstander». Å måtte dyrke egen kjøkkenhage for å være sikret mat i en krisesituasjon står ikke omtalt i heftet fra DSB, så det vil i så tilfelle være å ta egenberedskapen et skritt videre.

annonse

– Mennesker i Norge lures hele tiden til å tro at vi lever i «verdens beste land, har verdens beste styresett og med verdens beste politikere». Selvfølgelig stemmer denne opplevelsen for mange, men dessverre ikke for alle.

Myndighetene og politikerne har god kontroll på folket så lenge det er nok tilgang på mat og man har kunnet leve «et ellers godt liv» (Maslow’s behovspyramide), mener Lundheim.

På den andre siden vil myndigheter og politikere kunne utnytte sin makt til å få enda bedre kontroll på folket ved at noen av behovene begrenses, for så å delvis gis tilbake, påpeker han, og legger til at det siste ser man særlig fra bruken av koronasertifikatet.

Les også: Hvorfor mister folk tillit til staten og politikerne?

– Dessverre er det ikke mulig å velge personer til Stortinget, men er prisgitt de personene partiet har satt øverst på listene. Gang på gang har man sett at personer svikter sitt partiprogram og man får ikke den politikken man har stemt for.

Lundheim fortsetter:

– «Har man ikke stemt så kan man ikke klage», blir det sagt. Det er vel heller de som har stemt og ikke får den politikken de har stemt på, som har grunn til å klage. Det største sviket denne gangen, tror jeg det er senterpartivelgerne som må svelge.

– Uansett, dessverre har politikere flest blitt et spill om makt og fordeling av posisjoner, i stedet for å være en tjener for sine velgere og det man stemte for, sier han.

Lundheim ser ikke lyst på fremtiden:

– 2022/23 vil bli det året veldig mange vil måtte begynne å snu på kronene for å få hverdagen til å gå opp. Med det grønne skiftet og uroen i verden er det vel mye som tyder på at 2022 ikke blir det siste året mange må snu på kronene, hvis ikke politikerne handler og setter inn tiltak mot de ekstra kostnadene folk flest blir påført.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474