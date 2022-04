annonse

Begrepet ansvar står sentralt i den filosofiske retningen som kalles eksistensialisme. Som mennesker har vi ansvar for den verden vi er en del av, for våre medmennesker og ikke minst for oss sjøl. Som mennesker blir vi møtt med forventninger av ulike slag, og det å lære seg å ta ansvar er en del av det å bli voksen.

Å ta ansvar for seg sjøl innebærer blant annet å tenke gjennom mulige konsekvenser av sine handlinger. Etter hvert lærer vi å holde oss vekke fra visse ting fordi konsekvensene av enkelte aktiviteter kan være sure, sjøl om aktivitetene kan være spennende i øyeblikket. Dette er ting som må læres av erfaring, og brent barn skyr som kjent ilden.

Et problem i dagens samfunn er at det tydeligvis fins mennesker som ikke klarer å ta ansvar for eget liv. De skaper problemer både for seg sjøl og mennesker rundt dem. Det blir da samfunnet som må rydde opp i problemene disse menneskene skaper og ofte forsørge dem økonomisk.

Et viktig ansvarsområde for et menneske er å holde seg på riktig side av loven, respektere lov og rett. Det klarer heldigvis de fleste, og de fleste aksepterer også at bryter man loven, må en ta konsekvensen av dette i form av straff. De seinere årene har en imidlertid sett tendenser til at noen prøver å bortforklare og bagatellisere lovbrudd. Den politiske venstresida har gått i bresjen her.

Ungdommer med innvandrerbakgrunn har de seinere årene vært overrepresentert i kriminalitetsstatistikken. I terminologien til den politiske venstresida bruker en gjerne uttrykket «sårbare grupper» om disse ungdommene, og da er de liksom unnskyldt samme hvor grove lovbruddene er. For å begrunne den såkalte «sårbarheten» vises det gjerne til trangboddhet i oppveksten.

Mennesker har ikke bare ansvar for å holde seg på rett side av loven. En har også ansvar for å redusere risikoen for selv å bli offer for kriminalitet. Naivitet og godtroenhet er farlig. Det er viktig å se virkeligheten i øynene, og virkeligheten er dessverre at vi lever i en verden med mye kriminalitet.

Unge jenter som er på byen i helgene og blir invitert på nachspiel med gutter, bør nok tenke seg om både to og tre ganger. Sjansen er der for at de blir skjenka full og utsatt for overgrep. Mange unge jenter ønsker også å oppleve spenning. Da kan et rusmiljø virke spennende. Virkeligheten er dessverre at det i disse miljøene ofte begås svært grove overgrep. Mange av jentene som oppsøker disse miljøene opplever såpass vonde ting at de må slite med psykiske ettervirkninger kanskje for resten av livet.

Et viktig ansvar for et menneske er å klare seg sjøl og ikke ligge samfunnet eller andre mennesker til byrde. Det klarer de fleste, og de fleste setter også sin ære i å klare dette. En del trenger imidlertid hjelp og har ofte gode grunner for å trenge hjelp. De senere årene har vi sett en uheldig tendens til at stadig flere unge mennesker trenger hjelp fra det offentlige, ofte unge mennesker mellom 20 og 30 år i sin beste arbeidsføre alder.

Problemet med at mennesker «faller utenfor» er et nokså sammensatt problem. I noen tilfeller handler det om alvorlige psykiske lidelser, i andre tilfeller om problemer med rus. Vi lever i et hardt og tøft samfunn og noen ender opp med alvorlige psykiske problemer som en følge av langvarig mobbing. Problemene kan imidlertid være selvforskyldt. Noen har holdt for høy fart i svingene, og holder en for høy fart i svingene, kan en lett havne i grøfta. «Som man reder, så ligger man» som det heter i et gammelt ordtak.

Menneskene skaper seg sjøl gjennom de valgene de tar. Er en på nachspiel og blir tilbudt hasj, er det fullt mulig å takke nei. En blir antagelig ikke invitert på nachspiel flere ganger med de samme folka, men det er nok best for en sjøl også.

En del takker ja til den hasjen de blir tilbudt. Noen av dem blir etter hvert hekta. Skal vi så synes synd på rusmisbrukere? Å lære seg til å ta ansvar innebærer også å lære seg til å takke nei til ting en blir tilbudt. Det fins mange forklaringer på at mennesker blir rusmisbrukere. Noen av forklaringene er det en kaller bortforklaringer. Å si nei til fristelser kan være tøft, men nødvendig. Det er litt for lett for rusmisbrukere å skylde på andre eller på utenforliggende faktorer for de problemene de har endt opp med. Den dagen de ser realiteten i øynene og sitt eget ansvar oppi det hele, er det håp for dem om å komme seg ut av elendigheten.

Vi har altså et ansvar for å følge lov og rett. Et spesielt ansvar påhviler de som utformer og vedtar lovene, nemlig politikerne. I seinere tid er det kommet litt for mange avsløringer av at så ikke er tilfelle. Mange politikere er blitt tatt på fersken med buksa eller trusa nede i å bryte lover og regler. Noen av dem har kommet med nokså tåpelige bortforklaringer for hvorfor de har gjort det de har gjort. Dette inngir ikke akkurat tillit, og det kan være et problem for et samfunn at folket ikke har tillit til politikerne.

Manglende tillit til politikere kan imidlertid også være et sunnhetstegn. Etter mange avsløringer av norske politikeres triksing med reiseregninger og pendlerboliger osv. er det stadig flere nordmenn som sitter med et inntrykk av at politikerne har en noe frynsete moral. Sunn skepsis kaller vi det.

Sentralt i eksistensialistisk tenkning er at mennesket er fritt. Har en frihet, så har en også ansvar. Har vi ansvar, så må vi ta det ansvaret. Ikke alltid like kjekt eller behagelig. Det kan ofte være mer behagelig å vri seg unna det ansvaret. Ansvar kan nemlig tynge.

Ting kan tyde på at et økende antall mennesker her i landet ikke er villig til å ta ansvar på ulike områder, ikke engang for seg sjøl og sitt eget liv. Mange av dem ender opp som klienter i det offentlige hjelpeapparatet, og Norge har over en lengre periode fått et stadig sterkere preg av et klientsamfunn.

