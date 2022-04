annonse

Estelle Harris, som spilte George Costanzas (Jason Alexander) mor Estelle på NBC-serien Seinfeld, døde lørdag kveld av naturlige årsaker i Palm Desert, California, bare uker før hennes 94-årsdag, ifølge underholdningsmagasinet Deadline.

– Det er med den største tristheten å kunngjøre at Estelle Harris har gått bort i kveld klokken 18.25, sier sønnen Glen Harris, til Deadline. «Hennes vennlighet, lidenskap, følsomhet, humor, empati og kjærlighet var praktisk talt uovertruffen, og hun vil bli fryktelig savnet av alle de som kjente henne.»

Harris ble født Estelle Nussbaum i New York City 22 april 1928.

Skuespilleren var å se i Seinfeld mellom 1992 og 1998. Hun er også kjent fra scenen og på tv-skjermen, deriblant dubbing, i serier som Futurama , The Looney Tunes Show ,The Suite Life of Zack & Cody , iCarly , ER , Mind of Mencia , Phil of the Future , Dave the Barbarian , Kim Possible , Sabrina the Teenage Witch , Godzilla: The Series , The Wild Thornberrys , Hercules , Cybill , Living Single , Moesha , The Mask , Night Stand , Star Trek: Voyager , The Tick , Aladdin og mer. Du kjenner kanskje også igjen stemmen hennes som Mrs.Potato Head i Pixars Toy Story, skriver VG.

