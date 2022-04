annonse

annonse

Gunnar Stavrum mener SP-topp Marit Arnstad fortjener ros for å pirke i materien.

– Aldri før har strømprisene vært høyere en måned enn i mars for Oslos del. I dag koster selve strømmen 2,10 kroner per kilowattime på strømbørsen, skriver han i Nettavisen, og fortsetter:

– Legger vi på avgifter, prispåslag og nettleie, betyr det over seks kroner for forbruker, og den statlige strømstøtten tar bare en drøy krone av regningen. Resultatet er en ny knalltøff måned for mange strømkunder.

annonse

Stavrum skriver at knapt noen tror at strømprisene blir lavere i årene som kommer. Og verre skal det bli, dersom flertallet på Stortinget står steilt på sitt. Da skal 17 terrawatt – eller nær halvparten av alt norske husholdninger i dag bruker – sendes på kabler ut i Nordsjøen.

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

– Såkalt elektrifisering av sokkelen skal bidra til det felles målet Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ble enige om på Hurdal – nemlig et kutt av utslipp av norske klimagasser på 55 prosent før 2030, skriver Stavrum, og sier at det er selvpålagt:

annonse

– Dette er vel å merke selvpålagt. Avtalen Norge har skrevet under på (Paris-avtalen) sier 50 prosent, og der kan vi oppnå målet ved å kjøpe klimakvoter og betale andre for å kutte.

Han roser Arnstad for å si på landstyremøtet i partiet at det er helt urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet.

Det er ikke mange utenfor Stortinget som virkelig tror at norske klimagassutslipp vil gå ned med 55 prosent før 2030, sier Stavrum, og kaller det et hårete mål, og for hver dag som går blir målet mindre realistisk.

Les også: Mener klimakrisen er en «forbrytelse» mot en hel generasjon: – Få hue ut av tåkeheimen, svarer partileder (+)

Vanvittig pengesløseri

– Enig med Stavrum og Arnstad, sier tidligere finansjournalist Kjell Erik Eilertsen til Resett.

Eilertsen er sivilingeniør med erfaring fra oljebransjen. Han henviser til en kronikk han skrev i september 2021, der han blant annet påsto at elektrifisering av sokkelen vil bli sett tilbake på som det mest vanvittige pengesløseriet norske politikere noen gang har foretatt seg.

– Husholdningene sitter igjen med regningen, i form av høyere strømpris og høyere nettleie som skal finansiere infrastrukturen gjennom Statnett. I tillegg er det velferdsstaten som tar bortimot 100 prosent av investeringskostnaden gjennom lavere petroleumsinntekter (sfa. ovennevnte skatteavskrivninger), statens direkte eierskap gjennom SDØE, statens 67 prosent eierandel i Statoil samt lavere inntekter fra CO2-avgift, skrev han i Nettavisen.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474