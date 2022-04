annonse

Landene med de strengeste covid-tiltakene blir nå hardest rammet.

Flere av landene som har fulgt en «null-Covid»-strategi, eller på en eller annen måte implementert strenge nedstengningstiltak over tid, står nå overfor sine mest ødeleggende smittebølger under pandemien.

Ifølge Daily Caller har USA sett en jevn nedgang av coronasmitte siden januar, både når det gjelder tilfeller og dødsfall. Land som Kina, Sør-Korea og New Zealand – som en gang ble hyllet for en svært effektiv pandemirespons – står nå derimot overfor drastiske nye rekorder i coronasmitte og dødsfall.

Sør-Korea og Hong Kong har nå flest dødsfall per innbygger i verden de siste syv dagene. New Zealands gjennomsnittlige dødsrate over syv dager overgikk USAs denne uken for første gang under pandemien, og landet fortsetter å sette nye rekorder for Covid-19-relatete dødsfall.

Kina

Kina implementerte kanskje de mest drakoniske tiltakene i verden for å bekjempe Covid-19. Beijing anvendte blant avansert teknologi for å spore hver enkelt innbyggers bevegelse, låse innbyggere inne i hjemmene sine hvis de ble smittet, og stengte hele byer ved første tegn på et lite utbrudd. Ifølge tall fra av det kinesiske kommunistpartiet (KKP), som er omstridt av mange eksperter, holder Kina spredningen av viruset på et imponerende begrenset nivå. I følge KKP-data hadde det massive landet i gjennomsnitt mindre enn 200 tilfeller per dag fra mars 2020 og frem til februar 2022.

Men nå blir landet overveldet av utbrudd. Nesten en tredjedel av de totale tilfellene i landet for hele pandemien skjedde kun i mars. 19. mars rapporterte kinesiske myndigheter om landets første Covid-19-relaterte-dødsfall siden januar 2021. Militærreserver har blitt mobilisert for å hindre at folk forlater byer, eller til og med bygninger, hvor utbrudd har blitt oppdaget. Deler av Shanghai – Kinas finanssenter – er sperret av. Store deler av byens 26 millioner innbyggere må holde seg innendørs.

Den kinesiske regjeringen har lenge uttrykt stolthet over å ha utført «null-Covid»-strategien med suksess. Strategien fastholder at myndighetene kan begrense coronavirusets spredning til null med riktige tiltak, slik at målet er null utbrudd over tid. Strategien har derimot vist seg til å bli uholdbar, ettersom spredning av viruset har vist seg å være uunngåelig i en globalisert verden, uansett hvor harde tiltak en politistat eventuelt iverksetter for å bekjempe spredning.

I Hongkong forbereder myndighetene derfor seg på å endelig begynne å lempe på noen covid-restriksjoner, etter at byen opplevde sin verste bølge under pandemien noen sinne i mars. Fra september 2021 til 8. februar 2022, rapporterte Hongkong om null Covid-19-relaterte-dødsfall, slik at byens totale dødstall forble på stedet hvil på 213 tilfeller siden pandemien startet. Nå, bare to måneder senere, har de totale dødstallene eksplodert til 7.825. 97 prosent av byens totale Covid-19-relaterte-dødsfall har derfor funnet sted i løpet av de to siste månedene – to år inn i pandemien, og mer enn ett år etter at vaksiner har blitt tilgjengelig.

Sør-Korea

Noen helseeksperter i Vesten har lenge påstått at Sør-Korea har hatt den beste pandemiresponsen i verden. Gjennom strenge overvåkings- og sporingsverktøy, har landet vært i stand til å følge en «null-Covid»-strategi uten å ty til de drakoniske nedstengningene som har blitt sett mange andre steder i verden. Sør-Koreas smittevernstiltak har likevel vært svært inntrengende. Individer som har fått viruset påvist har blitt sendt til statelige isolasjonsfasiliteter, mens myndighetene har sporet telefon- og kredittkortdata for å overvåke bevegelsene deres. Nærkontakter har blitt pålagt til å isolere seg i to uker, med innsjekkinger to ganger om dagen gjennom myndighetenes Covid-19-monitorer.

Men det hele har vært forgjeves. Fra helt ubetydelige covid-19-smittetall i mars 2022, har daglige tilfeller nå nadd en topp på mer enn 621.000. Landets covid-19-relaterte-dødstall mer enn doblet seg bare i mars.

Uunngåelig

Mange Covid-19-hauker i USA og Europa berømmet tiltakene som ble gjort i steder som New Zealand og Sør-Korea. Tilhengere av «null-Covid»-strategien har vist til disse landene som skoleeksempler på hva som kan være mulig, hvis bare vestlige regjeringer hadde viljen til å gjøre det som er nødvendig.

Nå ser det ut det spredningen av coronaviruset er uunngåelig hvis man skal opprettholde et moderne samfunn i globaliseringens tid. Utover vaksinasjon er det begrenset med tiltak som kan gjøres for å forhindre massespredning og betydelig død.

