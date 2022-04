annonse

annonse

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier han er rasende og lei seg etter å ha lest om den ukrainske 17-åringen som skal ha blitt voldtatt.

En mann i 20-årene er siktet for å ha voldtatt jenta. Voldtekten skal ha skjedd torsdag.

Resett skrev i går om mannen som fra før er tiltalt for en rekke andre overgrep mot unge jenter.

annonse

Wilhelmsen skriver i et innlegg på Facebook at han er rasende etter hendelsen.

«Tromsø skal være et trygt sted for ALLE! Derfor blir jeg rasende og utrolig lei meg når jeg leser om voldtekten av den 17 år gamle ukrainske jenta. Dette skal ikke skje, og alle mine tanker går til ho som nå har fått livet snudd opp ned. Først av krigen, så dette», skriver Wilhelmsen.

annonse

Flere har advart om at ukrainske flyktninger er sårbare mennesker som kan bli utnyttet. Blant annet har Øst politidistrikt tidligere bedt om tips fra publikum for å hindre at flyktninger blir utnyttet og utsatt for kriminalitet, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474