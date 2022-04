annonse

TV 2 skrev om en ny koronavaksine som kan bli tilgjengelig til høsten. Det vekket mange negative reaksjoner i kommentarfeltet.

I sommer kan en oppdatert vaksine bli godkjent. Det kan bety at koronavaksinen du får tilbud om til høsten, beskytter bedre, skriver TV 2.

TV 2 har intervjuet vaksinekoordinator Richard Bergström som sier at de forskjellige vaksineleverandørene «vil få hver sin oppdaterte vaksine godkjent til bruk i EU i juli».

Pfizer-sjef Albert Bourla har tidligere uttalt at de to første vaksinene muligens ikke hjelper mot beskyttelse mot koronaviruset. Han anbefaler nå at folk tar fire vaksiner.

Richard Bergström er glad for at det kommer en ny «kombinasjon-vaksine».

– Vi vet allerede nå at den tredje dose gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, men beskyttelsen mot infeksjon går ned, og det er et problem. Hensikten med å utvikle en kombinasjon-vaksine er både å forbedre beskyttelsen mot alvorlig sykdom, men også få lavere smittsomhet, sier Bergström til TV 2.

– Over mitt lik

TV 2 har lagt ut artikkelen på sin egen Facebook-side. Der hagler tilbakemeldingene. De aller fleste er negative til en ny vaksine.

– Nei takk, nå er det nok, skriver en kvinne.

– Over mitt lik. Både dose 1 og 3 sendte meg på sykehuset, hevder en annen kvinne.

– Flere kvinner har meldt om menstruasjonsforstyrrelser. Tar vaksineprodusentene dette på alvor?, spør en kvinne.

Det er få som synes det nye tilbudet om en potensiell fjerde vaksinedose er positivt. En kvinne skriver at hun skal ta den nye «kombinasjon-vaksinen» om den blir tilgjengelig. Andre har spurt om det er aprilsnarr, ettersom saken er publisert 1.april.

– Ja det skal ikke mye til at den fjerde er enda bedre enn de tre første. Latterlig, er beskjeden fra en mann.

Usikker om beskyttelse

TV 2 skriver at de oppdaterte vaksinene må godkjennes av det europeiske legemiddelbyrået (EMA), selv om de kan ligne litt på vaksinen som brukes i dag.

– Vi ønsker å vite om de oppdaterte vaksinene beskytter bedre – om de er verdt det, rett og slett, sier vaksinekoordinator Bergström.

Folkehelseinstituttet bekrefter overfor TV 2 at oppdaterte vaksiner kan bli tilgjengelig for nordmenn i løpet av sommeren eller høsten, men de legger til at «det er for tidlig å si om de oppdaterte vaksinene vil gi bedre effekt enn de opprinnelige vaksinene».

