annonse

annonse

Under en demonstrasjon i regi av aksjonen Redd Ullevål sykehus og støttespillere i dag, ble det fremsatt krav om at det må holdes folkeavstemning om fremtiden til Ullevål sykehus.

Kravet om folkeavstemning, og at den må avholdes senest innen kommunevalget neste år, ble kunngjort under en demonstrasjon utenfor Ullevål sykehus i dag.

– Folkets mening om sykehusstrukturen i Oslo må bli hørt, heter det i oppropet.

annonse

Forrige uke ble det kjent at regjeringen har besluttet at utbyggingen av Gaustad og Aker sykehus skal gjennomføres via statlig reguleringsplan.

Det er stor lokal motstand mot det nye sykehuskartet i hovedstaden, og Oslo bystyre har vedtatt at det er imot utbygging på Gaustad.

– Regjeringens overkjøring av Oslo i sykehussaken er helt uakseptabel, fremholdt demonstrantene.

annonse

Sykehusaksjonen håper på stor oppslutning om kravet om folkeavstemning, som er lagt ut på nettet.

«Et stort flertall av innbyggerne i Oslo deler denne oppfatningen»

«Det er et stort demokratisk underskudd i behandlingen av Helse Sør-Østs planer for sykehusene i Oslo. I våre folkevalgte organer har et stort flertall i bystyret gått imot planene, og inn for å utvikle Ullevål sykehus. Det samme gjelder alle fagforeningene og alle femten bydelsutvalg har uttalt seg kritisk ved flere anledninger. Meningsmålinger har også vist at et stort flertall av innbyggerne i Oslo deler denne oppfatningen.

Likevel har regjeringen bestemt seg for å tvinge sykehusplanene igjennom. Når de ikke får viljen sin på demokratisk måte vil de bruke statlig reguleringsplan for å diktere kommunen og lokaldemokratiet. De gjør det motsatte av det de skriver i Hurdalsplattformen om at «Tida for overkjøring av lokalsamfunn er over.», står det blant annet å lese i kravet om folkeavstemming om fremtiden til Ullevål sykehus og Oslo-sykehusene.

«Alle sykehusaksjonene i Oslo vil derfor samle underskrifter til et innbyggerforslag om en folkeavstemning i Oslo om sykehusplanene. Vi vil oppfordre flest mulig til å skrive under på dette forslaget til bystyret.» heter det også i oppropet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474