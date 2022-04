annonse

Flere og flere utlendinger utfordrer livsfarlige naturkrefter i Norge.

På en drøy uke er femten personer tatt av snøskred i Troms, hvor de fleste var utenlandske statsborgere, skriver TV 2.

En av utlendingene omkom.

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), ser med bekymring på situasjonen.

– Vi er nødt til å intensivere arbeidet for å nå turguider og alle gjestene som kommer hit, mener Gilbert.

Han mener alle disse ulykkene går utover sykehuskapasiteten.

– Det er klart at både rednings apparatet og behandlingsapparatet er utsatt for stor slitasje. Vi skal selvfølgelig alltid stille opp, men dette går utover den totale beredskapen, og vi har måttet utsette operasjoner og flytte pasienter til andre sykehus på grunn av dette store antallet alvorlige skredulykker, sier den profilerte legen.

Gilbert mener at utlendinger som kommer til Norge for å utfordre snøkledde fjell, ikke vet hva de går til.

– Gjestene fra utlandet som kommer til Nord Norge for å gå på toppturer er åpenbart for dårlig informert om hvor farlig det kan være. Vi må sette inn et ekstra arbeid for å nå utenlandske turoperatører og alle utenlandske skiturister som kommer til landsdelen, mener han.

Siden skisesongen 2011/2012 har i alt 66 personer omkommet i skred. 32 av disse har omkommet i snøskred i gamle Troms fylke, hvor de fleste av disse er utenlandske statsborgere.

