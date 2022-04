annonse

En fersk undersøkelse om nordmenns syn på norsk EU-medlemskap viser et fortsatt klart nei-flertall, men også at flere enn før er usikre på hvorvidt de mener Norge bør bli EU-medlem eller ei.

Meningsmålingen er gjennomført av Norstat for Vårt Land, er foretatt tre uker inn i krigen i Ukraina og 1.000 nordmenn svarte på spørsmålet «ønsker du at Norge skal bli medlem av EU?»

I en tilsvarende måling foretatt i desember i fjor svarte bare 11,8 prosent «vet ikke», men i undersøkelsen som ble foretatt tre uker etter at Russland invaderte Ukraina, hadde antallet som svarte «vet ikke» nesten doblet seg til 21 prosent.

I den ferskeste målingen sa 53 prosent «nei» og 26 prosent «ja» til norsk EU-medlemskap.

Til sammenligning viste en tilsvarende undersøkelse fra desember i fjor at 54,1 prosent sa nei og 34,1 prosent sa «ja». 11,8 prosent svarte den gang «vet ikke» på spørsmålet.

– Nordmenn ser til Nato som det som sikrer Norge sikkerhetspolitisk

– Motstanden mot EU stikker dypt i Norge, og slik har det vært i lang tid. Så selv om EU nå samler seg og står fram som forsvarere av demokratiet i Europa, endrer ikke det nei-standpunktet, sier historieprofessor Lise Rye ved NTNU.

Ja-siden styrkes ikke til tross for krigen i Ukraina. Årsaken er at nordmenn ser til Nato som det som sikrer Norge sikkerhetspolitisk, ifølge historieprofessor Lise Rye ved NTNU. Hun mener en ny EU-debatt må til, og at den må være mer omfattende enn en avstemning for eller mot.

– En ny EU-debatt er etterspurt og vil være viktig for Norge. Den må handle om det breie og kompakte forholdet Norge har til EU, og ikke bare koke ned til et ja eller nei til medlemskap, sier Rye til Vårt Land.

