annonse

annonse

Frp kaller norske klimamål symbolpolitikk: Lysbakken vil kutte all olje og gass.

Tidligere mandag la FNs klimapanel (IPCC) sin tredje rapport i rekken. Frp tar avstand fra mange av klimatiltakene og kaller det symbolpolitikk.

Regjeringen bør prioritere billige klimatiltak, som kvotekjøp, mener Terje Halleland (Frp).

annonse

– Norge trenger verken å legge ned olje- og gassnæringen for å nå de internasjonale klimaforpliktelsene. Tiden er overmoden for at regjeringen i stedet fokuserer på å gjennomføre kuttene der de er billigst og mest effektive, som blant annet ved kvotekjøp i utlandet, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Frp.

Mandag offentliggjorde FNs klimapanel sin siste delrapport.

I den nye delrapporten forsøker IPCC å svare på hva verdenssamfunnet kan gjøre for å begrense den globale oppvarmingen.

annonse

NTB beskriver den som en «håndbok i politisk handling». Den første delrapportene tok for seg den den naturvitenskapelige kunnskapen om klimaendringene ifølge IPCC og den andre så på ulike scenarioer for fremtiden.

– Jeg blir oppmuntret av tiltakene som har blitt gjort i flere land. Politikk, reguleringer og økonomiske tiltak er iverksatt, som har vist seg å være effektive, sier IPCC-leder Hoesung Lee.

– Hvis disse skaleres opp og brukes bredere og på rettferdig måte, kan de støtte store utslippsreduksjoner og stimulere til innovasjon, legger han til.

Angivelig «billige» løsninger

En halvering av de globale klimautslippene fra 2019 til 2030 kan oppnås med tiltak som koster mindre enn 100 dollar per tonn CO2, hevdes det i rapporten.

IPCC konkluderer samtidig med at de økonomiske fordelene av å holde oppvarmingen under 2 grader er større enn kostnaden ved tiltakene som skal til for å oppnå dette.

– Prisen på klimatiltak med effekt har falt kraftig. Det blir stadig billigere med en raskere overgang bort fra fossilt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Men hvis Norge skal nå målet om å kutte norske utslipp med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, må det etter alt å dømme gjennomføres tiltak som er langt dyrere enn dette.

Det kan likevel forsvares, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

annonse

– Vi har en forpliktelse til å kutte våre utslipp. Alle land må levere på det, sier Eide.

Ifølge ham har Norge allerede plukket de lavthengende fruktene.

– Da må vi gå videre til neste nivå for å få ned utslippene i Norge og utvikle teknologi for det, sier han.

– Full stans

SV-leder Audun Lysbakken krever på sin side full letestans etter olje- og gass.

– Nå må regjeringen ta dette på alvor og levere statsbudsjett med store kutt de neste årene. I tillegg er vi helt nødt til å stanse all ny leting etter olje og gass, sier Lysbakken.

Rapporten viser, ifølge Lysbakken, at flere klimatiltak må gjennomføres straks.

– Denne rapporten viser at vi må handle nå. Helst i går. Det er så mye vi kan gjøre for å bekjempe klimakrisen. Det er ikke kunnskap vi mangler, det handler om å gjøre det, sier SV-lederen.

– Lyver

FNs generalsekretær António Guterres kaller på sin siden den nye klimarapporten et «skammens dokument» og sier enkelte regjeringer og selskap lyver om sin innsats.

– Noen regjerings- og næringslivsledere sier én ting, men gjør noe helt annet. Enkelt og greit så lyver de. Og resultatene vil bli katastrofale, sa Guterres i en videomelding som ble lagt ut samtidig som den nye FN-rapporten om hvordan avverge de verste konsekvensene av global oppvarming.

annonse

– Dette er et skammens dokument, en katalog av de tomme løftene som setter oss på sporet av en verden der det ikke går an å leve, sa Guterres.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474