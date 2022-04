annonse

I dag kommer en ny rapport fra FNs klimapanel. Samtidig skal Oslos byråd bruke 9,3 milliarder kroner til karbonfangst på Klemetsrud. Det finansieres av utbytte på strømsalg, lån og tre milliarder i støtte fra staten.

Dagsavisen skriver at prosjektet i lang tid har vært omtalt som grunnleggende for at Oslo skal kunne nå sine klimamål innen 2030. Anlegget slipper ut 400.000 tonn CO2 i året, og står for 14 prosent av Oslos totale klimagassutslipp.

– Teknologien vi utvikler her på vår egen avfallsplass kan vi selge til resten av verden. Dette er en løsning for byer i hele verden, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen.

Miljøbevegelsen jubler

– Det er veldig gledelig. Dette er å ta ansvar. Så det er en jubeldag, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

– Dette er mange gode nyheter i ett. Smart for norske klimamål, økonomi og arbeidsplasser. Dette baner veien for lignende klimatiltak verden over, sier ZERO-leder Sigrun Aasland.

Men er det gode nyheter?

Resett spør sivilingeniør og klimarealist Geir Hasnes om 9,3 milliarder kroner til karbonfangst på Klemetsrud er en god investering.

– Det spørs for hvem. Det spørs hvor pengene havner til slutt. Oslo kommune bedriver emosjonell markeringspolitikk eller merkevarebygging som det kalles blant bedrifter. De vet at et flertall av Oslos befolkning tror at CO2 er en usynlig demon forårsaket av menneskelig aktivitet og derfor vil slutte opp om fanging av denne. De ofrer gladelig milliarder på krigen mot demonen. Alle grønne tiltak er uten virkning, og alle pengene som brukes på slike tiltak havner hos oligarker i skatteparadis. Statlige grønne investeringer er i all hovedsak en korrupsjonsmekanisme for å overføre statlige og private midler til allerede rike firmaer og personer.

– 400 000 tonn, er det gass?

– CO2 opptrer i atmosfæren som gass, men må kjøles ned under trykk til væske. Når man snakker om 400 000 tonn er dette vekten av CO2 som gass. Nedkjøling av gassen endrer ikke vekten. Ved 37 minusgrader vil 1 kubikkmeter gass veie 1,1 tonn. Da ser du hvor mange tankbiler som skal kjøre fra Klemetsrud til Oslo havn i året. Om tankbilene tar 40 tonn blir det hundre tankbilturer om dagen. Dette må lagres på Oslo havn og hentes av tankbåt. Jeg finner ikke hvor stor båt som skal hente gassen, men om de bruker en 50 000-tonner må de hente 8 ganger i året. Jeg lurer på om de har regnet på CO2-utslippet for frakten – jeg fant at CO2-utslippet for tankbiler og tankbåter var nesten like stort som hele besparingen.

– Må den gjøres flytende for transport? Hvor mye energi går med til å gjøre gassen flytende?

– Slike tall er vanskelige å hente ut, fordi det spørs på teknologien som brukes. Man kan velge mellom kompresjon og nedkjøling av gassen. Det ser ut til at de velger kompresjon.

– Hvordan transportere den på vei, så frakte den på skip og hvor?

– Kompresjon og omdanning til væske må skje på selve stedet. Tankbiler vil måtte kjøre dette til Oslo havn hvor det mellomlagres før det hentes med skip til et sted på Vestlandet.

– Kan man helle CO2 ned i tomme oljebrønner? Hvis ikke hvordan gjøres det?

– Man heller ikke flytende CO2 ned i oljebrønner, man presser det ned. Dette har vært gjort i mange år i Nordsjøen, for å drive ut mer olje av berget.

– En liten fotnote. Med tanke på CO2-eksplosjonen i Lake Nyos i 1986, kan vi beregne kvelningsradius for CO2. Den gangen kvalte en mengde på mellom 100 000 og 300 000 tonn alt liv i en omkrets på 25 km fra stedet. Dersom en 50 000-tonn tank går hull på vil altså alt liv i minst 4 kilometers og maks 12,5 kilometers omkrets gå tapt. Jeg lurer på hvor de vil legge tankanlegget. Det samme vil skje om tankbåten går hull på.

– Når flytende CO2 presses ned i berggrunnen under havet vil den på grunn av trykket sive opp i havet og noe vil komme til overflaten etter hvert. Dersom det kommer et jordskjelv i Nordsjøen slik vi nettopp leste om vil store mengder unnslippe. Lurer på hva de tenker om slikt? spør klimarealisten avslutningsvis.

