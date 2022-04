Hun er også ilagt brev- og besøksforbud i fengslingsperioden, med unntak for foreldrene.

En person ble alvorlig skadd i voldsepisoden som fant sted i Rustadgrenda på Bogerud. Den skadde var bevisst og ble kjørt til sykehus med ambulanse.

Ifølge operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt har de to involverte en profesjonell relasjon. Det var flere til stede under hendelsen.

I kjennelsen skriver dommerfullmektig Monica Magdalena Zak at siktede har knyttet seg til den faktiske handlingen, men ikke har erkjent straffskyld. Videre at det fortsatt er flere forhold som fremstår uavklart. Blant dem motivet for handlingen, siktedes sinnstilstand og forsett, og bakgrunnen for og opptakten til knivstikkingen.

Selv om siktede har forklart at hun ikke husker hendelsen, foreligger det ingen andre opplysninger i saken som skulle tilsi at hun var utilregnelig, skriver dommerfullmektigen.

Siktedes forsvarer, advokat Marijana Lozic, sier til Avisa Oslo at hennes klient nekter straffskyld for siktelsen for grov kroppsskade.