annonse

annonse

På hele 200.000 kroner.

Det var på en ungdomsskole på Romerrike det skjedde tilbake i 2017.

Rett24 skriver at det er en uvanlig dom. Læreren som er dømt, hevder eleven reagerte med grovt rasistiske svar etter en irettesettelse for voldsbruk mot en annen lærer. Eleven benekter dette.

annonse

Det skal ha vært flere elever til stede, men ingen av dem uttalte seg i retten. Tingretten finner likevel grunn til å tro at læreren, i klasseromssituasjoner på 8. og 9. trinn, «uttalte seg på en slik måte at elevene oppfattet at hun benyttet karakteristikkene rasist og/eller nazist om (eleven)».

Læreren skal ha uttalte at det var viktig å stanse slik oppførsel, og at «Anders Behring Breivik var en som ikke hadde blitt stoppet».

Eleven har på grunnlag av hendelsen saksøkt læreren og skolen med krav om oppreisning for ærekrenkelser etter skadeserstatningsloven § 3-6a, og får altså medhold i dette. Tingretten skriver:

annonse

«Uttalelsene var utvilsomt egnet til å krenke (elevens) ærefølelse og omdømme. Det er ikke mulig å rekonstruere eksakt hvordan ordene falt, men retten har funnet det bevist at hun er oppfattet som angitt. Retten finner det ikke tvilsomt at (læreren) opptrådte uaktsomt. Det vises for så vidt til beklagelsen både hun selv og skolen har gitt av ordbruken. Det er nokså vanskelig å se hvordan en lærer kan karakterisere en elevs opptreden med bruk av begreper som rasistisk motivert vold og sammenkoblinger til Anders Behring Breivik uten at uttalelsene lett vil anses egnet til å skade elevens ærefølelse eller omdømme.»

Læreren dømt til å betale eleven 200.000 kroner. Arbeidsgiveren blir derimot frikjent, fordi retten mener skolen ikke opptrådte grovt uaktsomt. Sammen dømmes likevel lærer og arbeidsgiver til å dekke elevens sakskostnader på 637.000 kroner.

Per Danielsen representerte eleven.

– Tingretten har foretatt en beundringsverdig grundig bevismessig gjennomgang i saken, selv om injuriene er flere år gamle og kun uttalt muntlig. Læreren forsøkte forgjeves i retten å benekte hva hun har uttalt om eleven. Jeg er spesialist på injuriesaker og har derfor full oversikt over oppreisningsnivået i slike saker. Ingen privatperson er dømt i nærheten av så høyt beløp. Tidligere dommer ligger på rundt 25.000 til 100.000 kroner i saker mellom private, sier Danielsen.

Lærerens prosessfullmektig var advokat Åge Walle fra Advokatfirmaet Rogstad.

– Vi er selvfølgelig uenig i resultatet, men vi har ikke rukket å sette oss ordentlig inn i avgjørelsen. Vi mener dommen er feil, og vil vurdere om avgjørelsen skal ankes, sier Walle til Rett24.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474