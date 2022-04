annonse

Inntil slutten av 1700-tallet trodde alle at alle svaner var hvite. Det var logisk. Alle svaner som inntil da var observert i den gamle del av verden var uomtvistelig hvite. Med oppdagelsen av Australia, oppdaget man at det også finnes sorte svaner.

Du finner noen eksemplarer av arten om du tar deg en tur innom St. James Park neste gang du er i London. De kommer fra Australia. Det ventede er sannsynlig, men det sannsynlige utelukker ikke det uventede. Det gjelder særlig krigføring og militær strategi.

Nettopp det uforutsigbare, det uventede og det usannsynlige er karakteristisk for den paradoksale logikk som styrer militær strategi.

Klassiske eksempler er Hannibals forsering av Alpene i år 218 f. Kr., Napoleons list i slaget ved Austerlitz i 1805 eller tyskernes ’blitzkrieg’ gjennom Ardennene i 1940.

Det var således ingen som i 1914 forutså første verdenskrig før skuddene smalt i Sarajevo 28. juni 1914. Det var heller ingen i 1940 som kunne forutse det tyske overfallet på Norge og Danmark 9. april, heller ikke den såkalt ”forutseende norske utenriksledelse”, før det var for sent. Det samme gjaldt det japanske angrepet på den amerikanske stillehavsflåten i Pearl Harbour som kom helt overraskende 7. desember 1941.

Ser vi til vår samtid, var det ingen som forutså verken 6-dagers krigen i 1967, krigen mellom Iran og Irak 1980-88, borgerkrigen i Libanon i 1982 eller at Irak kom til å invadere Kuwait i 1990.

Og det var ingen i 1982 som kunne forestille seg at et ledende europeisk demokrati som Storbritannia kunne finne på å gå til krig mot Argentina over Falklandsøyene, noen øde øyer i Sør-Atlanteren av helt marginal verdi.

Likedan var det heller ingen som kunne forestille seg at det totalitære Sovjetsamveldet ville kollapse i 1991, før det hele falt fra hverandre foran våre øyne. Forsvarets Stabsskole holdt faktisk et fire ukers kurs hvor de simulerte et sovjetisk strategisk overfall på Norge bare noen få uker før.

Balkan-konflikten har riktig nok lange historiske røtter, men hvem kunne forestille seg at den igjen kunne blomstre opp og føre til konvensjonell krig, etnisk rensning og omfattende folkemord i hjertet av Europa på 1990-tallet.

Og selv verdens mest omfattende og teknologisk avanserte etterretningstjeneste kom til kort mht. å kunne forutse og forhindre terrorangrepet mot World Trade Center i 2001.

På samme måte som Sovjetunionens invasjon i Tsjekkoslovakia i 1968 og i Afghanistan i 1976 kom overraskende, var det heller ingen som forutså Russlands innmarsj i Georgia i 2008, annekteringen av Krim-halvøya i 2014 og at russerne kom til å gå til en full-skala invasjon av Ukraina nå i februar 2022, inntil noen få dager før invasjonen faktisk fant sted.

Krig er risikabelt og kostbart både når det gjelder menneskeliv og materiell. Krig er drevet frem av tunge interesser gjerne forbundet med geopolitiske forhold og/eller tilgangen til strategisk viktige råvarer og ofte også innenrikspolitiske, ideologiske, religiøse eller etniske konfliktlinjer.

Når eksistensielle forhold og mye står på spill bidrar uventede og indirekte strategier til å redusere risiko og kostnad samt øke muligheten for militær fremgang. Det er bakgrunnen for at kriger, nesten uten unntak, er umulige å forutse. De følger usannsynlige utviklingsbaner.

Når det gjelder krig og militær strategi, er sorte svaner regelen heller enn unntaket.

Det burde være noe å tenke på for norske politikere, forsvarsplanleggere og militærfaglige rådgivere som har bygd ned Forsvaret basert på forutsetningen om at militære konflikter i vår del av verden er redusert til «mindre episoder, kriser og konflikter av begrenset omfang og varighet». Som om de kunne forutsi fremtiden noe bedre enn andre spåkoner?

Det eneste vi vet med sikkerhet er sammenfattet i det gamle latinske visdomsordet; «Si vis pacem, para bellum.» Hvis du ønsker fred, vær da rustet til krig.

