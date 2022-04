annonse

Takket være rask transport til traumeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, hvor kirurgene, etter et dyktig livreddende forarbeid fra ambulansepersonalet, sto klare – berget fornærmede livet.

Nå må tiltalte (17) møte i Oslo tinghus, hvor hovedforhandlingen skal avholdes 5. april 2022. Både tiltalte og fornærmede har somalisk bakgrunn.

Ryen

Voldshendelsen skjedde på/ved Ryen Esso-stasjon i Oslo, natt til fredag 29. oktober 2021.

I forkant, hadde tiltalte blitt oppringt av en eldre (29) medskyldig kamerat. Tiltalte fikk beskjed om å møte denne personen, samt ta med seg et stikkvåpen, hvoretter de sammen tok en taxi til Esso på Ryen.

Grov kroppsskade

Statsadvokat, Johan Strand Moldestad, er den som har ferdigstilt tiltalebeslutningen overfor tiltalte og hans for så vidt beskjedne medskyldige.

På bakgrunn av nærværende meget grove alvorlige kriminelle handling, har Resett valgt å belyse for allmenheten, samt gjengi nesten hele bakgrunnen for Statsadvokatens tiltalebeslutning:

– «Fredag 29. oktober 2021 ca. kl. 04.30 ved Esso Ryen i Enebakkveien i Oslo hugget tiltalte NN med machete i venstre hånd, slik at NN ble påført en 15 cm lang dyp kuttskade i hånd og håndledd med avkuttede årer i pulsårebuene og avkuttet spolebeinspulsåre som måtte lukkes og sys sammen ved akutt operasjon.

Videre ble han påført brudd i båtbeinet som måtte festes med pinner og deretter gipses, åtte avkuttede bøyesener i håndflaten, tre avkuttede albuenervegrener og avkuttet albuebeinspulsåre som alle måtte sys».

Pågrepet

Etter som etterforskningen skred frem, ble tiltalte i begynnelsen av november 2021, arrester og siktet for overtredelse av straffeloven § 274 første ledd, jf. § 273, jf. straffeloven § 15 om grov kroppsskade.

Straffeloven § 274, grov kroppsskade – den som volder betydelig skade på en annens kropp, kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Varetektsfengslet

Tiltalte ble første gang fengslet ved kjennelse fra Oslo tingrett av 12. november 2021. Denne fengslingsperioden er i ettertid forlenget flere ganger, sist ved Oslo tingretts kjennelse 17. mars 2022.

Torsdag 31. mars fremsatte påtalemyndigheten en ny fengslingsbegjæring, hvor de fortsatt ønsket en rettslig kjennelse for at tiltalte fortsatt kan underlegges varetektsfengsling, og denne gangen frem til hovedforhandlingen som er berammet Oslo tinghus 5. april 2022.

Påkrevd

I utgangspunktet kan ikke fengsling av personer under 18 år skje med mindre det er «tvingende nødvendig».

Frihetsberøvelse av mindreårige skal bare kunne benyttes som en siste utvei, samt for et kortes mulig tidsrom.

Farlig

I nærværende fengslingsforlengelse, anså dommerfullmektig Lene Fjeldstad Johnsen, at fortsatt fengsling av tiltalte var absolutt nødvendig for å beskytte samfunnssikkerheten ellers.

Rettens administrator resonnerte at dersom tiltalte ble løslatt, var det en åpenbar gjentakelsesfare for at tiltalte ville begå nye alvorlige voldslovbrudd.

Dernest konkluderte dommerfullmektigen følgende:

– «I helhetsvurderingen må man se på straffehistorikken og tiden som er gått siden forrige straffereaksjon. Videre må man se på arten og hyppigheten av de straffbare forholdene han nå er siktet for, særlig som han nå er siktet for samme type kriminalitet som han tidligere er straffet for.

Også siktedes personlighet, karaktertrekk og livssituasjon i dag vil spille inn».

Slutning

NN født i mai 2004, kan holdes varetektsfengslet inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover 5. april 2022.

Ungdomsfengsel

Resett er kjent med at tiltalte i hele varetekts perioden er plassert i Romerike fengsel, Ungdomsenheten øst (Eidsvoll).

Tiltalte har meddelt politiet og rettsvesenet at han ikke ønsker å sitte i samme fengsel som voksne personer.

Ungdomsenhet øst er et fengsel for mindreårige innsatte. Enheten er et landsdekkende tilbud for innsatte i alderen 15-18 år. Enheten tar imot både varetekts innsatte og domfelte. Fengselet har i dag plass til kun 4 innsatte.

Relatert til informant i fengselsvesenet, er plassene i Eidsvoll ungdomsfengsel alltid opptatt, og det er ikke av norsk etnisk ungdom.

Nå skal kriminalomsorgen utvide til ytterligere to fengselsplasser på Eidsvoll, men som informanten med god innsikt på innsiden fengselssystemet bemerker – «det blir nærmest som å pisse i havet».

