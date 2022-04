annonse

En mann tidlig i 20-årene er siktet for voltekt av en ukrainsk flyktning på 17 år. Han skulle møte i retten i slutten av april tiltalt for en rekke overgrep. Nå beklager politiet at han gikk løs.

Mannen som er siktet er allerede tiltalt for en rekke andre overgrep mot unge jenter. Rettssaken mot ham skulle opp i tingretten i slutten av april. Fra tiltalen kan man lese følgende: «seksuell omgang med barn under 14 år, og voldtekten omfattet innføring av

penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn og/eller

innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.»

Overgrepene som beskrives er svært grove. Flere stilte spørsmålstegn ved hvorfor tiltalte ikke satt fengslet i påvente av rettssaken.

Den voldtektssiktede mannen ble i fjor sommer løslatt fra varetekt fordi politiet mente gjentakelsesfaren ikke var sterk nok til å holde ham i varetekt.

– Vilkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok for varetektsfengsling. Sett i ettertid, så skulle vi ønske at vi hadde gjort en annen vurdering, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen ifølge NTB.

Politiet påbegynte etterforskning mot mannen etter at det kom inn flere overgrepsanmeldelser på ham sommeren 2020.

Mannen ble pågrepet i forbindelse med disse sakene første gang i slutten av august 2020, og løslatt i oktober samme år

Sommer 2021 ble han på ny siktet for seksuelle overgrep.

Politiet ba da ikke om varetektsfengsling av mannen, etter det de kaller en samlet vurdering basert på tidsforløpet fra de forrige forholdene, personlige forhold ved siktede, og hans unge alder.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen skrev i et innlegg på Facebook i helgen at han var rasende etter hendelsen.

«Tromsø skal være et trygt sted for ALLE! Derfor blir jeg rasende og utrolig lei meg når jeg leser om voldtekten av den 17 år gamle ukrainske jenta. Dette skal ikke skje, og alle mine tanker går til ho som nå har fått livet snudd opp ned. Først av krigen, så dette», skrev Wilhelmsen.

Mannen er nå varetektsfengslet fram til 27. april.

Mannen nekter straffskyld for voldtekt av den ukrainske jenta.

