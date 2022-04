annonse

annonse

Tidligere statsminister Erna Solberg møter mye motbør i VGs kommentarfelt etter uttalelser om Vladimir Putin.

61-åringen holdt en lengre tale på Høyres landmøte i helgen der hun langet ut mot den russiske presidenten.

– Kjære landsmøte, tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle. Vi burde kanskje ha forstått hvor det skulle ende allerede da Putin la Groznyj i ruiner. Eller da han bombet georgiske byer. Vi burde ha sett hva som ville komme da Putin drepte sine motstandere hjemme, sa Solberg.

annonse

Ex-statsministeren fikk mye oppmerksomhet for sine rekasjoner i forrige uke da den ukrainske presidenten Zelenskyj talte i Stortinget. Solberg begynte å gråte, noe som ble plukket opp av journalister i hovedstrømsmediene.

Solberg uttalte også at all kontakt med Russland nå må baseres på at det er Putins Russland man snakker med.

– Et Russland hvor det totalitære mørket har senket seg. Hvor ytringsfriheten, pressefriheten og demokratiet er avviklet, styrt av en person som har løyet så mye, brutt så mange lover, traktater og avtaler, at hans løfter aldri må stoles på igjen.

annonse

– Ro deg ned!

VG skrev en artikkel om Solbergs uttalelser som de la ut på Facebook. Der har det kommet flere tusen reaksjoner.

– Det gjelder vel og norske politikere både i forrige og i nåværende regjering, så feie for egen dør!, skriver en person.

– Solberg smilte og lo med Putin for et par år siden. Da var det viktig med samarbeid, skriver en annen sarkastisk.

– Men finnes det politikere man kan stole på da Erna? På seg selv kjenner man andre. PS. Dette er ikke et forsvar for Putin nei, skriver en tredjeperson.

– Hun må roe seg ned et par hundre hakk. Hun snakker om et naboland til Norge. Dette er voldsomme kommentarer fra en profilert politiker i Norge. Dette vil også bli registrert i Russland. Erna Solberg har mistet vett og forstand. Skremmende at hun kan stå der oppe på scenen og nesten hisse opp til mer konflikt. Gal dame, skrives det.

– Flause

Solberg uttalte også i talen under landsmøtet at Ukrainas motstand har vært imponerende, og at Putins invasjon har vært en «pinlig flause».

annonse

– Takket være ukrainernes heltemot og gode forberedelser, så ble Putins invasjon raskt en pinlig flause. Da grep han til han har gjort så mange ganger før: Hensynsløs bombing og drap på sivile, sa Høyre-lederen.

61-åringen la også til at freden i Europa er knust på grunn av Putin.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474