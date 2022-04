annonse

Mener russerne bruker voldtekt som våpen i Ukraina.

Traumer fra voldtekt og seksuelle overgrep under krigen kan prege Ukraina i lang tid fremover, frykter ukrainske organisasjoner.

Ukrainske kvinner må leve med frykten for å bli utsatt for voldtekter som en del av den russiske krigføringen mot Ukraina. Etter hvert som russiske styrker trekker seg tilbake fra områder Ukraina tar tilbake, avdekkes nye bevis på omfattende seksualisert vold mot kvinner. Det rapporterer den britiske avisen The Guardian.

Søndag ble en en hel verden sjokkert av et bilde tatt av fotografen Mikhail Palinchak, som viser likene til en mann og tre kvinner lagt under et teppe, på en motorvei 20 kilometer utenfor Kyiv. Kvinnelikene var kledt nakne, og hadde blitt påført brannskader, kunne fotografen meddele.

Det dukker stadig opp opplysninger om at henrettelser, voldtekt og tortur er blitt brukt mot sivile i områder under russisk kontroll.

Toppen av isfjellet

Mens russiske tropper har trukket seg tilbake fra småbyer og forsteder utenfor den ukrainske hovedstaden, angivelig for å styrke innsatsen i østlige deler av Ukraina, har kvinner stått frem, og meldt fra til politiet, media og menneskerettsorganisasjoner om de forbrytelsene de er utsatt for av russiske styrker. Gjengvoldtekter, angrep under trusler med skytevåpen og voldtekter begått foran barn er noen av forbrytelsene som har kommet frem og som er registrert av etterforskere.

– Vi har fått flere telefoner til vår nødlinje fra kvinner og jenter som ber om assistanse, men i de fleste tilfeller har det vært umulig for oss å nå dem fysisk. Vi har ikke vært i stand til å nå dem på grunn av kampene, sier Kateryna Cherepakha, som er president i La Strada Ukraine, en organisasjon som jobber med å støtte ofre for trafficking, vold i hjemmet og seksuelle overgrep, til The Guardian.

– Voldtekt er en underrapportert kriminell handling og et stigmatisert problem selv i fredstid. Jeg er bekymret for at det vi får vite om bare kommer til å være toppen av isfjellet, fortsetter hun.

Den ukrainske regjeringsadvokaten og den internasjonale straffedomstolen har erklært at de vil starte etterforskning av de seksuelle overgrepene. Voldtekt og overgrep regnes som krigsforbrytelser i denne sammenhengen.

Bekymret for traumer

Organisasjoner som La Strada Ukraine og andre aktører i et landsdekkende nettverk kalt Feminist Workshop frykter at traumene som forårsakes i de omtalte seksuelle overgrepene vil lede til store lidelser i det ukrainske samfunnet i årevis fremover.

– Når en kvinne kommer seg unna, ser det ut som om hun er trygg. Hun er langt vekk fra skytevåpen og mannen som voldtok henne, sier Sasha Kantser, sjef for eksterne affærer ved Lviv-avdelingen i Feminist Workshop.

– Men traumet er som en bombe inni henne, som følger henne. Omfanget av det som skjer nå er hjerteskjærende.

