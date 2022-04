annonse

Hvorfor er andres meninger så farlige? Velger man egentlig sine egne? Og hvordan kan man vite dette selv? De fleste er nok drittlei moraliserende, politisk korrekt innsnevring av ordskiftet. Men å skjemmes av andres meninger er nok vårt svake punkt og lavmålets egen drivkraft.

For tre år siden ble daværende student Kristoffer Tyssøy Høisæther intervjuet i Resett om egen masteroppgave der han problematiserer hvordan lærebøker i historie fremstiller europeere som mer barbariske enn arabere. Som følge ble han utsatt for mobbekampanje fra medstudenter, tillagt høyreekstreme holdninger og erklært «uskikket for læreryrket» av Universitetet i Bergen. Alt etter velkjent mønster, som også Eikrem-saken føyer seg godt inn i.

Forholdene i arbeidslivet er generelt ganske nedslående hva gjelder ytringsfrihet. Kjetil Rolness skrev i Aftenposten for litt siden om saker som ikke får «like mye oppmerksomhet som kanselleringssaker i kunstliv og akademia. Selv om de angår hverdagen til langt flere, og utgjør et større samfunnsproblem». Utviklingen de siste fem år er den at «flere arbeidstagere vurderte sine ytringsbetingelser som dårlige. Og flere gjør det i offentlig sektor enn i privat sektor.» Uhyggelig nok beskriver ledere og mellomledere «et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og godt ytringsklima, mens de ansatte i deler av organisasjonen beskriver et annet bilde». Dette er vond lesning. Stadig avstår vi fra å bruke vår egen ytringsfrihet og stadig vanskeligere blir det å forsvare andres. Om vi nå selv ikke våger og ikke engang tillater andre å engasjere seg i sitt eget samfunn – med egne spørsmål, erfaringer, perspektiver og kunnskaper – har vi ikke allerede erklært tap?

«Kanselleringskultur brukes om alt for mye ulikt» påpeker Anine Kierulf. «Men dette skiller ikke kanselleringskultur fra en rekke andre begreper om dagen. For eksempel «netthets». Denne ulne størrelsen som alle velmenende kampanjer har søkt å bekjempe de siste årene. Uten synderlig hell. (…) Ifølge Medietilsynets nylige undersøkelse av unges erfaringer med hatefulle ytringer, brukes ‘hat’ nå også om ‘kritikk av klær eller prestasjon i spill’. Man kan ‘hate’ bare ved å stille oppriktige spørsmål, uansett hensikt, hvis spørsmålene oppleves krenkende.» Slik fortsetter det.

Med identitær voodoo lar alt seg forvandle til rasisme, islamofobi, høyreekstremisme, trans- og homofobi bare viljen og kreativiteten er tilstede. Og dét er den jo – ikke minst innen kunst og kultur. Foreningen Fri tilbyr frisoner til bedrifter og organisasjoner som har behov for å markere «avstand fra hatkriminalitet» – altså noe tilsvarende «safe spaces» fra USA og England. «Ingen kan jo være uenig med Fri-sone-kampanjen og det den står for», uttaler kommunikasjonsansvarlig for Bærum Kulturhus, men det kunne blant andre undertegnede. IKEA og andre har også innført ordningen. Tilsvarende kan aktivister og ledelse ved Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) skilte med noen nye «etiske koder» som ikke engang instituttlederen selv klarer å definere.

“The next time some academics tell you how important diversity is, ask how many Republicans there are in their sociology department.” — Thomas Sowell (@ThomasSowell) August 13, 2017

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) tar på sin side tappert oppgjør med sin «strukturelle rasisme» og passer på at ikke «det hvite blikket får definere hva som er relevant». Ledelsen skal i hvert fall vedta et nytt mangfolds-program ved inngangen til sommerferien – akkurat tidsnok til at de fleste studentene er borte og kritiske journalister tar velfortjent fri. Det blir interessant å se hva slags betingelser skolen legger for morgendagens kunst og kunstnere, men tendensen er allerede ganske klar. På Instagram melder KHiO nå at de har huset sin første «BIPOC-utstilling» (Black, Indigenous and People of Color): «As a BIPOC student it is difficult to find inspiration, we experience that we have no one to relate to in art history, says Makda Embaie and Damien Ajavon». Det må være hardt å være svart på en norsk kunstskole når man ikke kan relatere seg til hvite.

Hysteriet kan også være mer tverrpolitisk, som med fordømmelsen av Pål Steigan. Som uttrykte meninger om Ukraina. Eivind Trædal (MDG) og Lene Westgaard-Halle (H) tok til sosiale medier for å ta avstand fra både Steigan og Parkteateret, der Steigan fortsatt var på eiersiden. Mange hoppet på og ønsket boikott. Heldigvis kunne daglig leder forsikre om at Parkteatret selv tok «offentlig avstand fra ham, noe vi kommer til å fortsette å gjøre». Blodtørst ble atter øltørst og rapperen Unge Beirut ville snu saken til noe positivt, meldte Subjekt. Han hadde nemlig «snakket med de ansatte på Parkteateret, som er klare på at de tar avstand fra Steigans uttalelser. Det er han også selv tydelig på». Unge Beirut kunne også betrygge oss om «de vi har hatt dialog med der har vært fine mennesker». Puh!

Dessverre kom det aldri frem hvor de ansatte sto i andre spørsmål. Ikke bare om Steigan, men kanskje også om Ukraina selv eller NATO? – eller om seksuell lavalder, 76 ulike kjønn, narkotika og kristendomsundervisning? Når jeg tenker meg om, innser jeg hvor lite jeg vet om absolutt alle. Kanskje viktigere, hva de mener om alle andres meninger. Arbeidet for å peke ut avvikere blir straks mer vanskelig, dermed selve oppgaven med å ta avstand fra potensiell, assosiativ fare.

Vi vet jo ikke om alle våre lokale bartendere, for den saks skyld, kunstnere, rørleggere, eiere og forbrukere er nazister eller kommunister. Eller om de kjenner noen. Hva mener de egentlig om homofilt ekteskap, abort og bruken av klasevåpen? Om det nye Munchmuseet eller Odd Nerdrum? Ville de vurdert skulptur over maleri i renessansen – hvilken side ville de valgt? Hva mener de om russisk kultur som kanskje også er Putin som jo er Hitler og samtidig Steigan? Det er så mange spørsmål som melder seg!

Ytringsfriheten må brukes og respekteres om vi ønsker å beholde den. Så enkelt er det. Friheten å uttrykke hva vi vil og hva vi må – og gjerne grunnene. Det er opp til hver enkelt. Vi må også forsvare andres rett til det samme. Da mener jeg vi ikke skal skjemmes av andres meninger, spesielt når de ikke er ens egne. Snakk for deg sjæl!

