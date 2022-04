annonse

annonse

Solberg har vært Høyre-leder i 18 år, men har ingen planer om å gå av enda.

Høyre har byttet ut hele ledelsen i løpet av den tiden, men lederen selv vil ikke gå av enda, og holder også kortene tett til brystet om når dette måtte skje, skriver VG.

– Det er andre perspektiver, andre virkeligheter og en ny generasjon, og det betyr alltid mye, sier en hemmelighetsfull Solberg.

annonse

På spørsmål om Solberg kan overlate stafettpinnen til Ine Eriksen Søreide (45) på landsmøtet i 2023, svarer Solberg følgende:

– Det som har mest å si er hva vi føler er riktig og viktig for partiet i forhold til profilen fremover. Det har betydning for hvor lenge jeg sitter. At folk både vil og føler seg komfortable med å overta, ja, det kommer til å være et viktig element.

Den tidligere statsministeren mener det er viktig å gi seg i tide.

annonse

– Men alle mennesker skal alltid tenke over om de til slutt blir så opptatte av seg selv. Man må se på det med utenfra blikk også, og se hva som er viktig for partiet fremover, sier hun.

Men dette er tydeligvis ikke en problemstilling Solberg føler er aktuell nå, da hun sier at det er henne som er Høyres statsministerkandidat til valget i 2025.

– Det jeg har sagt er at det er det vi planlegger for, og det er det som er svaret på det, sier Solberg, som er svært populær hos barna på McDonalds hvor hun sitter og gjør intervjuet med VG.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474