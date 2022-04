Den tredje rapporten fra FNs klimapanel skal svare på hva verdenssamfunnet kan gjøre for å begrense den globale oppvarmingen, mens de to foregående delrapportene tok for seg den naturvitenskapelige kunnskapen om klimaendringene og konsekvensene de har for oss.

– Mange virker mer fokusert på å gi falske forhåpninger til de som forårsaker problemet i stedet for å fortelle sannheten bent fram, noe som ville gitt oss en mulighet til å handle, skriver Thunberg videre.