Ukraina: Nye EU-sanksjoner er ikke nok

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba mener nye EU-sanksjoner mot Russland vil være «utilstrekkelige» og krever strengere tiltak.

Kuleba sier at han har sett utkastet til EUs nye straffetiltak, og at «slik det står nå er det et utilstrekkelig svar på Russlands krigsforbrytelser og russisk aggresjon».

«EUs sanksjoner må styrkes», sa ministeren i en direktesending på Twitter søndag.

Han ba spesielt om en embargo mot russisk olje, gass og kull, stenging av EU-havner for russiske fartøy og varer, og at flere russiske banker utelukkes fra det globale betalingssystemet Swift.

Både den tyske statsministeren Olaf Scholz og hans britiske kollega Boris Johnson har tatt til orde for ytterligere sanksjoner mot Russland etter bildene av døde i Butsja.

Kuleba oppfordret også G7-landene til å gjennomføre de samme tiltakene.

– Etter å ha sett bildene fra Butsja, etter å ha tenkt på all lidelsen til ukrainske sivile, kan jeg ikke høflig «ringe på» og «oppmuntre», jeg må kreve, sa Kuleba.

Tyskland ber EU vurdere gass-stopp

Tysklands forsvarsminister Christine Lambrecht sier EU bør vurdere å stanse importen av russisk gass.

Kravet kommer etter funn av massegraver og bilder av døde sivile i gatene i Butsja, noe som også har ført til fordømmelse fra verdensledere og krav om ytterligere sanksjoner.

– Det må komme et svar. Slike forbrytelser kan ikke forbli ubesvarte, sa Lambrecht til den tyske kringkasteren ARD, ifølge BBC.

Russland står for 40 prosent av Europas gassforsyning. Det har gjort Tyskland og andre EU-land lite villige til å rette sanksjoner mot energisektoren.

Ukraina har gjenerobret flere byer i Tsjernihiv

Det ukrainske forsvaret sier deres styrker har gjenerobret flere byer i Tsjernihiv-regionen og at nødhjelp er på vei.

Nyhetsbyrået RBK Ukraina melder at veien mellom Tsjernihiv og hovedstaden Kyiv delvis åpner for trafikk på mandag.

Byen Tsjernihiv ligger om lag 130 kilometer nord for Kyiv og har vært avskåret fra forsyninger de siste ukene. Ordføreren sa søndag at 70 prosent av byen er ødelagt etter gjentatte russiske angrep.

I andre området som nylig er gjenerobret, har ukrainske styrker funnet hundrevis av drepte sivile, ifølge myndighetene. Ukrainas riksadvokat sier det er funnet 410 døde sivile i byer i Kyiv-området.

Britisk rapport: Mariupol er Russlands hovedmål

Storbritannias forsvarsdepartement sier den beleirede havnebyen Mariupol ser ut til å være et «hovedmål for den russiske invasjonen».

I den daglige etterretningsoppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet heter det at Mariupol fortsatt blir utsatt for «kraftige og vilkårlige angrep».

– De kraftige kampene fortsetter i Mariupol mens russiske styrker forsøker å ta byen. Mariupol er ganske sikkert et sentralt mål for den russiske invasjonen, ettersom den vil sikre en landkorridor fra Russland til det okkuperte området på Krim, skriver forsvarsdepartementet på Twitter.

Det legger til at ukrainske styrker fortsatt står imot angrepene og beholder kontrollen i sentrale områder av byen.

Zelenskyj frykter flere overgrep

Ukrainas president frykter «flere fryktelige ting kan bli avdekket» og at flere opplysninger om «død og overgrep» kan komme fra områder Russland kontrollerer.

– Fordi dette er slik de russiske styrkene som har invadert landet vårt, farer fram. De er bøller som ikke vet om noen annen måte å gjøre ting på, sa Volodymyr Zelenskyj i en videotale sent søndag kveld.

Han vil at russiske soldaters mødre skal se de likene som ligger strødd i Butsja og andre byer.

– Hvorfor ble vanlige innbyggere i en ellers fredelig by torturert til døde? Hvorfor ble kvinner kvelt etter å ha blitt frastjålet smykker? Hvordan kunne de voldta kvinner og drepe dem foran barna deres? Skjende kroppene deres etter at de var døde? Hvorfor kjørte de over likene med stridsvogner? Hva gjorde den ukrainske byen Butsja mot Russland? spør Zelenskyj i talen.

Ukraina beskylder russiske styrker for overlagte massakrer i Butsja, og tegn på mulige drap på sivile har kommet fram etter hvert som russerne trakk seg ut av området rundt Kyiv. Russland avviser at sivile er drept. FN sier at funn av massegraver reiser alvorlige spørsmål om krigsforbrytelser, og ber om at bevis blir tatt vare på.

Ordfører: 70 prosent av Tsjernihiv er ødelagt

Hele 70 prosent av byen Tsjernihiv nord i Ukraina er ødelagt i russiske angrep, sier byens ordfører.

– Konsekvensene er alvorlige, som de er i Butsja, Kharkiv og muligens i Mariupol, sier Vladyslav Atrosjenko til avisa Ukrainska Pravda.

Atrosjenko sier han var like bekymret for oppvarming av husstander og byens budsjett som luftangrep.

Tsjernihiv huset en rekke middelalderkirker og klostre, og Ukraina har søkt om verdensarvstatus for byens sentrum. Før krigen hadde byen mer enn 285.000 innbyggere.

Zelenskyj med videotale på Grammy-utdelingen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med en overraskende opptreden på Grammy-utdelingen i Las Vegas natt til mandag.

I en forhåndsinnspilt videotale ba han om støtte til Ukraina og oppfordret musikkindustriens artister til å «fylle stillheten med musikk».

Han sammenlignet den russiske invasjonen med en dødelig stillhet som truet med å utrydde drømmene og livene til det ukrainske folket, inkluderte landets barn.

– Våre musikere bærer skuddsikre vester i stedet for finklær. De synger for de sårede på sykehusene, til og med for de som ikke kan høre dem. Men musikken vil like fullt trenge gjennom, sa Zelenskyj.

Før videotalen ble det opplyst om en innsamlingsaksjon til støtte for Ukraina.

– Fyll stillheten med musikken deres. Fyll den i dag for å fortelle vår historie. Fortell sannheten om krigen i deres sosiale nettverk, på TV, støtt oss på de måtene du kan, men ikke velg stillhet. Slik vil freden komme til alle våre byer, sa den ukrainske presidenten.

Zelenskyjs tale ble spilt av før artisten John Legend gikk på scenen sammen med den ukrainske sangeren Mika Newton og poeten Ljuba Yakimtsjuk.

Nærmere 3.000 evakuert fra beleirede byer i Ukraina

Søndag ble 2.964 personer evakuert fra krigsområdene i havnebyen Mariupol, Luhansk-regionen øst i landet, og andre byer, opplyser myndighetene.

Nærmere 1.500 ble evakuert fra Luhansk-regionen i øst i landet, opplyser visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ifølge avisa Ukrainska Pravda.

Om lag 500 personer flyktet fra byene Mariupol og Berdjansk i sine egne biler til Zaporizjzja, mens sju busser fra Røde Kors klarte å kjøre fra Mariupol til Manhusj.

Røde Kors har gjort gjentatte forsøk på å få tilgang til Mariupol etter at en kolonne med busser ble tvunget til å snu fredag, melder BBC.

Russland anklaget igjen Ukraina for manglende samarbeid om evakueringen av sivile fra Mariupol. Forsvarsdepartementet i Moskva sier rundt 2.000 flyktet fra Mariupol på egen hånd det siste døgnet.

Veresjtsjuk anklaget på sin side Russland for å bryte den avtalte våpenhvilen. Moskva og Kyiv har i flere uker anklaget hverandre for å sabotere evakueringen av sivile fra Mariupol.

