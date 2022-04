annonse

Spanias statsminister Pedro Sánchez sier det begås et mulig folkemord i Ukraina etter at det ble oppdaget flere hundre drap på sivile i Kyiv-forstaden Butsja.

– Vi skal gjøre alt for å sikre oss at de som begikk disse krigsforbrytelsene, ikke får gå ustraffet og derfor stilles for retten, sier Sanchez.

Han får støtte av den svenske folkerettseksperten Mark Klamberg.

– Dette er krigsforbrytelser. Det er også et spørsmål om det er folkemord. Ifølge opplysninger som ikke er bekreftet, gikk man fra hus til hus og hentet ut og henrettet mennene. Ifølge andre opplysninger ble alle menn mellom 16 og 60 år drept. Det samme skjedde i Srebrenica, sier Klamberg, som er professor i folkerett ved universitetet i Stockholm.

Ifølge ukrainske medier er om lag 340 lik samlet inn i Butsja utenfor Kyiv.

Flere har lagt ut bilder på sosiale medier.

DO YOU NOW GET IT WHY UKRAINE NEEDS ALL WEAPONS THE WORLD CAN GIVE? pic.twitter.com/8Fu9JGMxK0

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 2, 2022