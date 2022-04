annonse

Musk varsler «betydelige forebedringer».

Twitters aksjekurs steg med over 7 % i morges etter at Teslas administrerende direktør Elon Musk kjøpte opp 9,2 % av det sosiale medieselskapets aksjer i går. I går steg kursen med hele 27 %, melder CNBC.

– Det gleder meg å kunne dele at vi utnevner Elon Musk til vårt styre! Gjennom samtaler med Elon de siste ukene, ble det klart for oss at han vil bringe stor verdi til vårt styre, tvitret administrerende direktør Parag Agrawal i dag.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

– Han er både en lidenskapelig troende og en intens kritiker av tjenesten, og det er akkurat det vi trenger i Twitter, la han til.

Forhenværende Twitter-sjef Jack Dorsey støtter også utnevnelsen. I en tweet skriver han at Musk «bryr seg sterkt om verden og Twitters rolle i den».

I’m really happy Elon is joining the Twitter board! He cares deeply about our world and Twitter’s role in it.

Parag and Elon both lead with their hearts, and they will be an incredible team. https://t.co/T4rWEJFAes

— jack⚡️ (@jack) April 5, 2022