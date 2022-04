annonse

Elon Musks inntreden i Twitter ser mer ut som et korstog for ytringsfrihet enn en jakt på profitt. Følgene for ytringsklimaet i internettalderen kan bli store.

«Ta kontroll over produksjonsmemene», tvitret Elon Musk for en uke siden. Mandag gikk det frem at Tesla-gründeren mente alvor, da nyheten kom om at han har kjøpt 9,2 prosent av aksjene i mikrobloggplattformen Twitter.

Med sine over 80 millioner følgere er Musk en av de største, og mest kontroversielle, profilene på Twitter. Den siste tiden har det fremgått at han har vært frustrert over hvordan Twitter håndhever ytringsfrihet på plattformen.

Dette har vært et betent tema, særlig etter at eks-president Donald Trump ble bannlyst fra plattformen i januar 2021. En rekke andre høyreorienterte profiler har lidd samme skjebne, hvilket har ledet til en oppfatning at Twitter har et bias i favør av den politiske venstresiden.

Har sviktet ytringsfriheten

I slutten av mars stilte Musk følgerne sine spørsmålet om Twitter lever opp til prinsippet om ytringsfrihet, som han mener er essensielt for et velfungerende demokrati, og som Twitter som et de facto offentlig torg er pliktig å praktisere. Over 70 prosent av de over to millioner respondentene svarte at Twitter ikke etterlever prinsippet om ytringsfrihet. Musk fulgte opp med å si at han seriøst vurderte å starte opp en alternativ plattform.

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Spørsmålet nå er hva Musk akter å oppnå med sitt betydelige deleierskap. Det er kanskje ikke helt tilfeldig at Musk inntreden som selskapets største aksjonær skjer samtidig som Twitter opplever et visst maktvakuum. Selskapets grunnlegger, Jack Dorsey, trakk seg som toppsjef i november, er på vei ut av styret og er etter alt å dømme ferdig med selskapet for godt — mer opptatt av å utvikle sitt betalingstjenesteselskap, Block. I motsetning til flere andre teknologiselskaper har Twitter en enkel aksjestruktur, uten “super”-aksjer som sikrer grunnleggere eller andre innsidere dominerende innflytelse. Det er dermed lite som står i veien for at Musk kan ta en aktiv rolle i styringen av virksomheten, hvis det er det han ønsker.

Idealisme vs Kapitalisme?

Det er mer nærliggende at Musks motiver er idealistiske enn merkantile. Selv om aksjeposten må ha kostet Musk oppunder tre milliarder dollar, representerer det bare rundt én prosent av mogulens samlede formue.

Det er atypisk Musk å kjøpe seg opp i et børsnotert selskap på denne måten. Han har en svært konsentrert portefølje, dominert av selskaper han selv har grunnlagt, først og fremst Tesla og SpaceX, så vel som The Boring Company og Neuralink. Etter sigende eier han ikke aksjer i noen andre børsnoterte selskaper, kun uspesifiserte beholdninger av kryptovalutaene Bitcoin, Ethereum og Dogecoin. Han skal også ha solgt alle sine hus.

Twitter-investeringen må kanskje også ses dels som ledd i Musk pågående one-upmanship med sin romfarts- og rikingliste-rival, Jeff Bezos, som i 2013 kjøpte det ærverdige men økonomisk skadeskutte mediehuset, Washington Post.

Det er derfor lite som tyder på at Musk går inn i Twitter av rent profittsøkende motiver. Og isåfall hadde det trolig funnes bedre investeringsmuligheter. Om noe, så har Twitter vært mer hemmet av den iboende konflikten mellom kommersielle og journalistiske interesser enn andre internettplattformer, som Facebook. Så selv om Twitter-kursen tar et kraftig byks på nyheten om Musks inntreden, har selskapets aksjeutvikling underprestert de fleste av sine Silicon Valley-rivaler de siste årene.

Twitter har som målsetning om å vokse både antall brukere og årlig omsetning med omkring 50 prosent innen 2023, til henholdsvis 315 millioner daglig aktive brukere og 7,5 milliarder dollar. Selv om plattformen er veldig populær blant kjernebrukere, som blant andre Musk, viser disse tallene hvor langt bak andre plattformer som Facebook og Instagram med sine milliarder av brukere, Twitter har havnet.

Wikipedias vei?

Kanskje skal man ta Musks referanse til Karl Marx om å ta kontroll over produksjonsmemene seriøst? Kanskje mener Musk bokstavelig at Twitter burde vært en digital allmenning, eid og kontrollert av fellesskapet, ikke styrt og drevet som en privat, profittmaksimerende virksomhet, med en evig og uløselig konflikt mellom brukeropplevelse og annonseinntekter.

Musk har stilt spørsmålet om Twitter-algoritmen bør være åpen kildekode, hvilket kan antyde at han tenker i den retning. Tross alt er den kanskje mest populære internettplattformen blant brukere, nemlig Wikipedia, drevet som en non-profit-stiftelse. En skal derfor ikke utelukke at Musk kan tenke å ta Twitter i samme retning.

Et spørsmål vil isåfall være hva som skal gjøres med de øvrige (kapitalistiske) aksjonærene. Musk vil nok måtte kvitte seg med dem med kapitalistiske snarere enn marxistiske metoder. Men gitt at Twitters markedsverdi “bare” er omkring 40 milliarder dollar, er det ingen økonomisk umulighet for Musk å kjøpe dem ut.

Mindre sensur?

Twitter har fått mye kritikk for de mystiske metodene nyhetsfeeden for brukerne av plattformen styres etter, som kritikere mener fremhever venstreliberale tweets på bekostning av høyreorienterte. Mange lengter tilbake til da nyhetsstrømmen var rent kronologisk sortert.

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina, har flere russiske profiler, deriblant RT, blitt begrenset i en rekke europeiske land. Det kan være gode argumenter for det. Men Musk har gitt utrykk for at han er en ytringsfrihets-absolutist, som ikke under noen omstendigheter vil sensurere nyhetskilder, samme hvor kontroversielle de måtte være.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint. Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Musk har også ytret seg kritisk om Twitters produktutviklingsprioriteringer, deriblant utviklingen av NFT-baserte profilbilder, som han mener er bortkastet bruk av ingeniørressurser som går på bekostning av Twitters viktigere samfunnsoppdrag som en informasjonsplattform.

Samtidig som Musk har blitt aksjonær i Twitter, forsøker han å slippe fri fra et forlik med det amerikanske finanstilsynet fra 2018, som legger begrensninger på hans tvitring om Tesla — som ble inngått i kjølvannet av Musks kontroversielle tweet om å ta elbilprodusenten av børs.

Twitter spiller en rolle i den globale offentligheten som langt overstiger selskapets økonomiske rolle. Musks neste trekk vil derfor få stor betydning for ytringsklimaets utvikling i internettalderen.

