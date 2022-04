annonse

Folk er forundret over at USAs president Joe Biden fortsetter å knele på bilder.

Da 79-åringen møtte marinen i Delaware, gikk den amerikanske presidenten ned på kne foran de andre.

Førstedame Jill Biden ble stående, skriver Breitbart.

– Det er alltid en god dag når jeg kommer for å feire Delaware eller tilbringe tid med servicemedlemmer og deres familier eller introdusere Jill, sa Biden.

79-åringen introduserte seg selv som «Jill Bidens mann», skriver Breitbart.

Alle sjømennene sto under bildet.

Det er uklart hvorfor Biden fortsetter å ta et kne under formelle bilder. På sosiale medier er også mange forundret.

Unclear why Joe Biden keeps taking a knee in formal photos — but doing it in a photo with Navy sailors is bizarre pic.twitter.com/jhevJdLnSi — Charlie Spiering (@charliespiering) April 4, 2022

Det er ikke første gang presidenten tar et kne. Pressetalskvinne i Det hvite hus, Jen Psaki, hevder knelingen ikke er del av noen protest. Det har tidligere vært assosiert med støtte til Black Lives Matter-bevegelsen. Psaki hevder dette er noe Biden av og til gjør.

Biden tok et kne under et bilde med Seattle Storms tidligere i år da han ønsket dem velkommen til Det hvite hus for å feire WNBA-mesterskapet. Å ta et kne oppfattes som en støtteerklæring til Black Lives Matter.

